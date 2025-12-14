演出5小時前缺席！張藝興不參加EXO見面會 主辦發聲曝原因

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

韓國團體EXO出道以來便享有高人氣，日前官方宣布團體將以Suho、燦烈、D.O.、KAI、世勳與張藝興6人陣容回歸，除將在今（14）日舉辦見面會外，明年也會2026 年推出第8張正規專輯。不過，就在見面會開始前5小時，SM娛樂卻突然宣布中國籍成員張藝興因「不可抗力」因素無法出席，瞬間引發討論。

張藝興確定不參加EXO見面會。（圖／翻攝自SM娛樂 X）

SM娛樂今天稍早表示，張藝興確定缺席見面會，後續會協助粉絲進行退票的動作，至於原因僅表示是「不可抗力」原因而缺席。該聲明曝光後，引發網路上兩派議論，有人認為，張藝興早在11月就飛往韓國進行排練，甚至還在社群上分享見面會倒數的貼文，但卻在演出前5小時宣布缺席，因此質疑是否為公司與藝人溝通不當導致。

不過，有其他粉絲提到，張藝興在團體全盛時期時常缺席，且自合約結束後，他便將事業重心轉往中國，長時間未參與EXO團體活動，卻時常在中國發展時有意無意提及EXO，引起部分粉絲反感，認為他今天缺席見面會並不意外，甚至有粉絲感到開心。

官方日前才宣布團體將以Suho、燦烈、D.O.、KAI、世勳與張藝興6人陣容回歸，如今張藝興卻缺席見面會。（圖／翻攝自SM娛樂 X）

其實EXO在結束軍白期後，粉絲都十分期待團體能夠再度合體，但合體公告發布後，卻發現CBX小分隊的成員伯賢、XIUMIN及CHEN未參與此次回歸活動，讓粉絲相當失望。而據韓國媒體報導，原因是3人與SM娛樂在合約及結算問題上產生分歧，最終CBX敗訴，才導致缺席本次活動。





