演到擦出愛火！小煜昔和張景嵐傳情「捧鮮花站台」 結束3年戀原因曝

「棒棒堂」小煜今拋出離婚震撼彈，坦承已於9月份和平結束婚姻，而他過去情史也被挖出，曾跟女星張景嵐合作《原來一家人》爆出緋聞，當時張景嵐出書時，小煜還捧鮮花大方站台，但最終兩人仍漸行漸遠。

小煜和張景嵐合作戲劇擦出愛火，不過兩人始終沒有坦承戀情，以一句「正常交往關係」被視為認愛，然而，張景嵐在2018年發布寫真書時，小煜也跟著阿緯一起露面站台，甚至還送上鮮花，沒想到2019年2月底爆出分手，後來張景嵐受訪坦承「分手半年」，至於分手原因則表示「經過溝通無效」，認為緣分盡了。

現今，張景嵐認愛小3歲陳鋭，兩人穩定發展中，而小煜則在5年前閃婚正妹護理師，育有兩子，不過今（8日）突發文證實離婚，強調是雙方經過多次溝通後的結果，未來則會以共同扶養的方式陪伴小孩長大。

張景嵐生日出全新寫真書，好友小煜、阿緯站台祝福。（圖／資料照）

