演反派「成本超高」！資深男星親揭「血淚內幕」：一點都不划算

記者宋亭誼／台北報導

八點檔《好運來》最大反派趙明志（高海生）的每一步心機計畫，都讓觀眾恨得牙癢癢。資深演員翁家明以沉穩又狠辣的精湛演技，成功塑造出最具壓迫感的「大魔王」，不只網友狂刷留言討論，甚至有人大讚他「壞到讓人起雞皮疙瘩」。然而，這位戲裡呼風喚雨的大反派，戲外卻笑說：「其實演壞人一點都不划算！」

翁家明頂著寒風，在地上打滾。（圖／民視提供）

翁家明分享飾演反派的真實心聲。他坦言，和以前演的暖男、好人相比，壞人角色真的苦上加苦。首先是外景量暴增，他形容好人的戲多半在棚內，舒服地坐在辦公室或家裡對戲；但壞人必須東奔西跑，劇情不是打人就是被打，「又冷、又要下水，風吹雨淋的地方都要去，媽媽還會跟女兒講：不要亂跑，外面壞人很多。」他幽默補充：「可是壞人就是我啊！」

廣告 廣告

除了吃苦外景，他也爆料壞人「耗損率」驚人。因為要拍打戲、槍戰、搏鬥，服裝常常來不及保存就報銷，「有時一場戲就把一雙鞋子弄壞了，衣服還可能為了中彈效果被剪洞。」拍起追逐戲常常弄得滿身灰塵，他忍不住笑說：「真的成本好高，很不划算。」

翁家明（右）拍攝打鬥戲後，服裝、鞋子滿是磨痕，與龍天翔（左）在一旁休息。（圖／民視提供）

戲份方面，反派比誰都忙。翁家明表示，大魔王要暗中布局、搞破壞，幾乎每一條故事線都和他有關，「你要害所有人，所以每個角色都會被你沾上。」他說自己常常一邊背台詞，一邊思考下一場戲又要去哪裡「製造混亂」。最無奈的是，壞人在劇裡最後終將遭報應。翁家明苦笑說，除了觀眾罵之外，「所有演員都要來報仇」，巴掌、拳頭、腳踹通通少不了，有時拍到暈頭轉向。甚至戲外也會遇到路人喊他壞蛋，讓他哭笑不得：「大家都忘了欣賞我們的演技，只記得我們壞。」

更多三立新聞網報導

離婚5年罕同台！李進良猛虧「還是喜歡32歲的」 小禎真實反應曝光

8年前當過周杰倫伴舞！正妹18歲「甜美模樣」曝 網讚：是金子總會發光

瓊瑤女神失智忘記丈夫...尪懇求「整回18歲」喚初戀悸動 全場鼻酸

「柯震東炮友」爆耍大牌爭議！老闆張鈞甯出手力挺：我蠻相信她

