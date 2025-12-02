演員古程丰投資百萬.攜手潘胤傑 合唱〈並肩飛翔〉！ 空降《中正盃體操賽》開幕主題曲！
演員古程丰出道超過10年，在演藝事業及副業都經營有成，除了演出《機智校園生活》、《美麗人生》等多部戲劇之外，近年創辦「小超人綜合體能俱樂部」，並邀同是演員的好友潘胤傑共同授課，主要是為了培養年輕的體操小選手。
2日正式公布兩人合作的新單曲〈並肩飛翔〉，由華納音樂發行，12月3日零點於各大平台上架，並獲選為《 台北市中正盃體操錦標賽》開幕主題曲。古程丰分享自己從國小六年級就有唱跳夢想，「畢業營火晚會讓我第一次感受到舞台的魔力。」大學後更確定想唱自己的歌。
兩人合唱推出新歌〈並肩飛翔〉，靈感來自古程丰在體操訓練，成功學會空翻的那天，他形容那一刻像被打開一道門，激動與成就感湧上心頭，回家後立刻哼唱旋律並寫下第一段歌詞。「那晚像被點燃一樣，一定要把這力量記錄下來。」
為完成這首夢想作品，他自掏七位數重金打造，製作費再加上 MV、後製、宣傳細節都親自參與！他表示雖然過程辛苦，但每一步都讓他更確定歌曲要做到最好，「也很感謝團隊與合作品牌的支持，讓作品更完整、有溫度。」這首歌寫給所有「跌倒又站起的人」，盼用音樂陪伴每段不放棄的旅程。
潘胤傑也說，從沒想過會成為歌手，「從錄音、拍MV到變成賽事主題曲，一切像在做夢。」兩人首次站上開幕舞台演唱，新歌旋律一下便帶動現場氣氛。
多年來帶領體操館孩子參加中正盃，古程丰深知推廣台灣體操的艱難，因此主動與主辦單位合作，希望打造更能代表體育精神的作品。他坦言在破千名選手前演唱既期待又緊張：「台下不只是選手，還有體育局長與長期推動韻律體操的瑞莎，壓力真的很大。」他希望用歌曲鼓勵孩子：「追夢一定會遇到質疑，但不被看好反而更有力量。古程丰也藉近期新聞事件勉勵年輕選手，分享自己當兵時曾被診斷二、三尖瓣脫垂、甚至符合免役，但仍選擇服役，「因為不想留下遺憾，也相信勇敢面對，才能看到更好的自己。」剛好合唱搭檔潘胤傑也是在堅毅的儀隊退伍，兩個人都強調勇於承擔責任，是成長最重要的力量！最後兩人也幽默提到：「我當兵我驕傲」，像是在把挺身承擔的力量，分享給台上與台下的每一位孩子。
其他人也在看
濱崎步「空場開唱」 外媒：上海鬧大了！
[NOWnews今日新聞]中國因不滿日本首相高市早苗的「台灣有事」相關言論，近期針對日本連番祭出抗議措施，包括呼籲中國人不去日本旅遊、封殺日本藝人，近來日本知名歌手濱崎步在上海開演唱會，突然在前一天被...今日新聞NOWNEWS ・ 7 小時前 ・ 105
劉真逝世5年⋯ 辛龍首露面「正式復出」：好久不見
藝人辛龍2020年因為痛失妻子劉真，自此淡出演藝圈，近期傳出他決定復出，重啟創作，而他2日也發出照片、首度露面，宣布正式復出，參與尾牙和演出。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 8 小時前 ・ 73
遭中國取消演出！濱崎步「轉PO台媒+封鎖微博」網驚：超懂
娛樂中心／周希雯報導中國因不滿日本提出「台灣有事論」，近期展開大規模抵制，連原定11月29日在上海開唱的亞洲流行天后濱崎步也遭殃，明明舞台都已搭建完成，卻在開唱前1天臨時被通知取消。不過面對中共的蠻橫無理，濱崎步並沒選擇退讓，除了獨自對著1.4 萬的觀眾席敬業完成整場演出，事後在各大社群PO演唱會照「唯獨封鎖微博」，還轉發多則包括台灣媒體在內的繁體中文報導，似乎透過行動表達無聲抗議。民視 ・ 1 天前 ・ 66
許瑋甯邱澤世紀婚禮太浪漫！她穿訂製白紗美成仙 抱愛兒亮相全場融化：這才是真的『幸福光』！
事前兩人拍的訂製婚紗大片早就讓網路炸開，許瑋甯穿上Nicole + Felicia的訂製白紗，線條乾淨、細節低調卻超高級，站在邱澤身邊的畫面完全像精品形象照。兩人靠在一起、互相凝望的甜度根本滿出來，被形容「夫婦最強狀態」真的一點都不誇張。婚禮當天的生圖更是讓大家再次被她...styletc ・ 3 天前 ・ 7
世紀婚禮完美落幕！許瑋甯首度發聲了 特別點名這些人：一切都很美好
許瑋甯與邱澤上週五（11月28日）在台北文華東方補辦婚禮，星光雲集、盛大浪漫，被網友形容為「年度最美婚禮」。結束忙碌的宴客行程後，許瑋甯休息兩天之後，1日於IG限時動態首度發文，曝光婚禮現場布置照，對所有幕後團隊及親友的用心表達深深感謝。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 4
李靚蕾出席邱澤許瑋甯婚宴！揭夫妻倆私下相處 感嘆：讓人不得不相信愛情呀
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導李靚蕾2023年與王力宏正式離婚。上月28日她穿著一襲粉色長禮服出席邱澤與許瑋甯的婚宴，昨（1）日她也在社群分享小倆口的甜...FTNN新聞網 ・ 14 小時前 ・ 7
小豬再登陸／陸女星跌落神壇「代孕棄養又逃稅」 消失4年後發聲更新還債進度
羅志祥睽違6年後，有望在中國大陸啟動全新巡演，也就是他已經走出遭前任爆料「多人運動」的陰霾，破除封殺。是少數能夠在對岸的各種封殺管制下，獲得特例的藝人之一，畢竟很多人遭到封殺的命運後，至今復出路艱辛。鏡週刊Mirror Media ・ 18 小時前 ・ 32
中國演唱會突遭取消！濱崎步恩師爆「前一晚內幕」喊可怕：被逼到角落
中日關係因「台灣有事」持續緊繃，近來多位日本藝人在中國活動受影響、演出被取消。11月29日天后濱崎步的上海演唱會，在前一天臨時遭中國取消，不過濱崎步仍對著台下1萬4000個空座位，唱完整場並全程錄製。日本愛貝克思（Avex）會長松浦勝人透露演唱會臨時遭喊卡的內幕。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前 ・ 9
許瑋甯、邱澤婚禮太狂！一票人重溫狂刷《當男人戀愛時》隔4年又衝排行
許瑋甯與邱澤因合作電影《當男人戀愛時》擦出愛火，兩人2021年閃電登記結婚，今年迎來寶貝兒子 Ian。上週五（11月28日）兩人低調補辦婚禮，夢幻婚紗、甜度破表的互動在網路掀起極大迴響，被粉絲形容「這部片根本是他們的愛情紀錄片」。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
成語蕎「廁所激戰范少勳」慘被圍攻：人家都結婚了 本人首發聲回應
女星成語蕎擁有亮麗的外型，是綜藝節目的常客，近來，她受邀客串《人浮於愛》一角，與范少勳上演偷情戲碼，尺度讓人看了十分害羞，事後，她透過IG發出相關片段，不料卻遭入戲太深的網友砲轟，對此，成語蕎無奈回應了。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 5
離婚王力宏2年！李靚蕾恢單心聲曝 見許瑋甯熱戀：讓人不得不相信愛情
許瑋甯與邱澤上週（11月28日）補辦世紀婚禮，現場滿滿星光，也讓不少親友感動不已。王力宏前妻李靚蕾也受邀，今（1）日在社群分享出席婚宴後的心情，以一段充滿溫度的文字讚歎兩人的愛情，更大方祝福新人「永遠都能像小朋友一樣開心幸福」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 48
陳佩琪曝柯文哲最新照片 放話要做這事、怒噴民進黨：此仇永不共戴天
陳佩琪說，和柯文哲吃飯聊天，最常聊的話題還是官司和時事，可以感受到他對去年830莫名其妙被搜索，莫名其妙被羈押一年的憤怒和不滿。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前 ・ 79
Netflix年末壓軸新劇《現金英雄》12/26上線！李俊昊變身「鈔能力」超級英雄！女神文佳煐特別客串演出！李彩玟、姜漢娜、金香起等卡司集結
年末將至，進入2025年最後一個月份，Netflix正式公開年末壓軸新劇《現金英雄》海報與預告！該劇由李俊昊搭檔金慧峻、金香起、金炳哲等卡司主演！該劇由《加油吧威基基》、《代理公司》的導演李昌民執導，《薛西弗斯的神話》的編劇李濟仁、全燦浩執筆。講述平凡公務員姜常雄（李俊昊 飾）獲得與金錢數量成正比的超能力，並用自己的薪水拯救世界，與超級英雄們共同守護普通人日常生活的故事！Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 12 小時前 ・ 2
Netflix《他為什麼依然單身》4大爆笑名場面！毒舌直男讓人無語：被臭襪子熏到住院、錯把婚禮當葬禮、沒腹肌還信心爆棚｜霍建華近期最圈粉代表作！
【文／徐瑞安】近期討論度超高的Netflix陸劇《他為什麼依然單身》，霍建華與朱珠搭檔上演熟男熟女的都會愛情，霍建華飾演的「俞瑜」是一位講究到龜毛、不婚主義到極致的室內設計師，帥氣外表與毒舌性格形成超反差魅力，中年怪男的傲嬌毒舌特質，讓人好氣又好笑，劇情中碰撞出無數爆笑火花，意外圈粉，以下一起來回顧本劇中的必看爆笑名場面！Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 1 天前 ・ 4
白紗睡衣太撩！李雅英曬「絕美薄紗美照」網一看掀暴動：真的有天使
富邦啦啦隊韓籍成員李雅英擁有亮麗的外貌，來台發展後圈粉無數。她於今（1）日在個人IG上傳一組穿著白色薄紗天使裝的美照，並用韓文寫下「因為現在是12月」，立刻吸引大批粉絲留言互動。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 10
袁惟仁再度送醫急診 疑似發燒排尿異常引發感染 台東馬偕回應病況
根據《中時新聞網》報導，袁惟仁現年57歲，自2018年在上海跌倒導致腦溢血昏迷後，返台接受開顱手術，之後回到台東老家靜養。2020年再度因跌倒送醫，病情轉為長期臥床，外界普遍關心其健康狀況。據了解，袁惟仁近期出現發燒與排尿異常症狀，其姊姊發覺身體狀況異常，便於今日...CTWANT ・ 3 天前 ・ 22
陳漢典、LuLu見習婚禮「喝交杯酒」 雙方家長都來了
陳漢典、LuLu見習婚禮「喝交杯酒」 雙方家長都來了EBC東森娛樂 ・ 23 小時前 ・ 發起對話
柯震東穿黑衣出席婚宴被酸 許瑋甯發文挺「謝謝大家精心打扮」
與邱澤舉辦婚禮後，許瑋甯在最近發文中表示：「一切都很美好，謝謝大家的精心打扮，有愛、有溫暖，謝謝你們的全然給予和放鬆，為我們驚喜的增添了很多會好好珍惜的回憶。」字裡行間滿溢感謝，也清楚傳達夫妻倆對來賓的重視。鏡週刊Mirror Media ・ 13 小時前 ・ 2
李多慧急尋2台灣女孩感謝！網揪她「1應對太圈粉」萬人暈：真的…
娛樂中心／曾郁雅報導啦啦隊女神李多慧在台用心耕耘，從樂天女孩轉學成為小龍女的他，無論現身何處都會吸引粉絲支持，沒想到近日李多慧就在個人社群PO透露自己想要找「2位台灣女孩」，他提到自己被兩位女孩在新加坡送排隊名店的飲料，讓充滿感謝的她急急呼籲兩位快現身：「我記得你們的臉！」，此言一出馬上讓大批粉絲加入尋人行列，更有網友點出李多慧「這特點」實在太圈粉，讓一票網友都點頭表示認同。民視 ・ 3 小時前 ・ 3
Ella陳嘉樺被問Selina懷二寶回應了！ 「親揭S.H.E跨年合體辦趴內幕」
ELLA陳嘉樺2日擔任公益活動代言人，聊起要珍惜每一刻，忍不住噴淚，現在的她對於工作並不汲汲營營，認為站穩每一步才是最重要的，而今年跨年也決定跟Selina、Hebe及其他山友相約，在她家裡開「垃圾食物趴踢」，決定擁抱、珍惜最重要的人事物。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 8 小時前 ・ 2