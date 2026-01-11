演員夫妻撞死人「爆僅賠12萬封鎖家屬」 吳侑函崩潰致歉：生不如死

【緯來新聞網】曾演出《刻在你心底的名字》、《地獄里長》的男星楊傑宇，近日與同為演員的妻子吳侑函被指控，開車撞死一名綠燈過馬路的婦人，僅提供12萬元賠償，事後竟封鎖死者家屬的聯絡方式。對此，楊傑宇否認家屬的說法，而吳侑函昨（10日）深夜也發聲致歉了。

楊傑宇與妻子吳侑函被指控開車撞死人，事後僅願意賠償12萬，還封鎖家屬的聯絡方式。（圖／翻攝自ula__wu IG）

楊傑宇昨天在Threads公開回應，坦承確有事故發生，但否認僅賠償12萬及冷漠對待家屬的說法，表明願意配合家屬處理後續事宜。妻子吳侑函深夜則在IG限時動態發文，強調面對這份沉重的生命課題，選擇不逃避，並承擔起應有的法律與道義責任，這段時間正努力在破碎的日常中尋求平靜，唯有讓自己保持穩定的狀態，才能更有力量去面對與處理後續。

廣告 廣告

吳侑函發聲致歉。（圖／翻攝自ula__wu IG）

吳侑函解釋，社群上的調整，並非為了掩蓋什麼，而是因為她身為平凡人，在面對排山倒海的指控時，這是在瀕臨崩潰邊緣唯一的自我保護機制。她澄清，丈夫一直都有和家屬、保險公司及警察機關聯絡，從未斷開溝通，只是希望能將空間留給真正需要處理問題的人。



吳侑函坦言，看到網路上的言論，讓她感到生不如死，誠心希望世界上不要再有各種惡意造謠、互相傷害的留言，「如果不喜歡我們，可以選擇不看，但也請給予這份沈重的案件一份基本的尊重與處理空間，謝謝大家的體諒」。

更多緯來新聞網報導

席琳娜婚禮沒邀捐腎摯友惹議 法蘭西亞親認「關係疏遠」

郭泓志要演戲啦！卡位台版《藍調時光》 女兒竟未婚懷孕