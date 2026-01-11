演員夫妻撞死人！遭控「靈堂跪完就封鎖」崩潰回：自我保護

演員吳侑函10日深夜在社群限時動態發文，針對與丈夫楊傑宇被控開車撞死行人一事回應，強調夫妻倆絕不逃避，會承擔起應有的法律與道義責任。她坦言這段時間正努力在破碎的日常中尋求平靜，網路上的惡意言論讓她感到「生不如死」。

吳侑函與丈夫楊傑宇被控開車撞死行人。（圖／翻攝Ula 吳侑函臉書）

楊傑宇曾演出《刻在你心底的名字》等多部作品，近期與同為演員的妻子吳侑函遭控訴，開車撞到一位綠燈過馬路的老奶奶，導致對方不幸離世。遺屬不滿的是，夫妻倆在靈堂又跪又哭後，轉頭就封鎖家屬，並稱只有12萬存款可賠償。

楊傑宇與吳侑函針對開車撞死行人一事回應。（圖／翻攝自楊傑宇IG）

針對封鎖遺屬一事，吳侑函特別解釋，這並非為了掩蓋真相，而是身為平凡人在面對排山倒海的指控時，這是她在瀕臨崩潰邊緣唯一的自我保護機制。她強調，唯有讓自己保持穩定的狀態，才能更有力量去面對後續的複雜事宜。

吳侑函也澄清案件的實際進展，表示楊傑宇一直以來都與家屬保持著密切聯繫。（圖／翻攝Ula 吳侑函臉書）

吳侑函也澄清案件的實際進展，表示楊傑宇一直以來都與家屬、保險公司及警察機關保持著密切聯繫，雙方溝通管道從未間斷，只是希望能將空間留給真正需要處理問題的人。

吳侑函在文中沉痛表示，看著網路上的各種言論真的生不如死，誠心呼籲大眾停止造謠與互相傷害的留言。她表示，如果不喜歡他們，可以選擇不看，但也請給予這份沉重的案件一份基本的尊重與處理空間，感謝大家的體諒。

