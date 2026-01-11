演員夫妻遭揭開車撞死8旬婦 肇事畫面曝光！綠燈左轉撞斑馬線行人

演員夫妻檔吳侑函（左）、楊傑宇（右）。（翻攝吳侑函IG）

演員夫妻檔楊傑宇、吳侑函近日遭揭露，去年11月間涉嫌開車撞死8旬用路人，死者廖姓婦人當時走在斑馬線上，楊傑宇綠燈左轉直接撞上，初步已排除酒駕可能性，肇事原因仍在釐清，死者家屬控兩夫妻肇事後態度不佳，楊傑宇、吳侑函也透過社群回應，今（11日）事發當下監視器畫面也曝光。

廖婦家屬近日於社群爆料，指控網紅演員夫妻撞死阿嬤，「兩個在靈堂上又哭又跪的，結果ig上卻封鎖我們」、「很有誠意要解決～說自己全部財產12萬」。

對此，楊傑宇現身貼文回應，指出太太因害怕遭揚言報復才選擇封鎖，並說明強制險已先賠償200萬，後續正努力談第三責任險，楊表示不會卸責，同時指出「當天綠燈左轉上國道儀表板時速不到十」，因颱風前一天雨大、視線不佳釀禍，另針對12萬部分，他則解釋僅就家屬詢問存款據實以告。

吳侑函則透過社群限動說明，指封鎖並非為了掩蓋，而是「瀕臨崩潰邊緣唯一的自我保護機制」，並稱先生一直都與家屬、保險公司及警察機關保持聯繫。

肇事畫面曝光。（翻攝畫面）

回顧車禍事故，發生在去年11月10日下午5時許，楊傑宇開車行經孝二路、忠三路口時，撞上84歲廖姓婦人，廖女因頭部外傷送醫，不幸於11月19日身亡，警方表示，肇事小客車行經路口時，未注意停讓行人通過，致事故發生，目前案件相關肇事原因、責任及司法相驗，均由基隆市警察局交通隊釐清中。





