演員夫妻開車撞死人！吳侑函首發聲致歉 認現狀「生不如死」

本土演員夫妻檔楊傑宇、吳侑函近日遭控開車撞死一位正在過馬路的阿嬤。（圖／翻攝自楊傑宇IG）





本土演員夫妻檔楊傑宇、吳侑函近日遭控開車撞到一位正在過馬路的阿嬤，導致對方不幸離世，事後，兩人稱只有12萬存款可賠償，還封鎖受害者家屬，讓對方相當不滿，對此，吳侑函昨（10）日深夜首度發聲道歉，強調夫妻倆不會逃避，會承擔應有的法律與道義責任。

楊傑宇曾出演《刻在你心底的名字》、《地獄里長》等作品，2025年他與同為演員的吳侑函宣布結婚，沒想到近日卻發生開車撞死正在過馬路的阿嬤一事，家屬更在社群指控兩人毫無誠意解決，對此，吳侑函在IG發布黑底白字限時動態表示：「面對這份沉重的生命課題，我們選擇不逃避，並承擔起應有的法律與道義責任。」

廣告 廣告

吳侑函首度發聲致歉。（圖／翻攝自吳侑涵IG）

吳侑函首度發聲致歉。（圖／翻攝自吳侑涵IG）

吳侑函坦言，在事故發生後，自己一直努力在破碎的日常中尋求平靜，希望可以保持穩定面對與處理後續問題，關於家屬指控封鎖IG一事，她也強調：「關於社群上的調整，並非為了掩蓋什麼，而是因為我身為平凡人，在面對排山倒海的指控時，這是我在瀕臨崩潰邊緣唯一的自我保護機制。」

吳侑函透露，楊傑宇事發後一直都與家屬、保險公司及警察機關保持著聯繫，從未斷過溝通，希望將空間留給真正需要處理問題的人，對於網上的惡意言論，讓她感到「生不如死」，呼籲外界能夠停止惡意造謠與互相傷害，「如果不喜歡我們，可以選擇不看，但也請給予這份沈重的案件一份基本的尊重與處理空間。」



【更多東森娛樂報導】

●章廣辰出局！劉冠廷「當紅娘牽線9m88」配對鮮肉男星

●遭蔡依林提告！酸民網紅搬法條嗆違法 慘遭光速打臉

●祖雄不滿小姨子「白吃白住2年」 佳娜火大失控動手

