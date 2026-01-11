演員夫妻開車撞死人！家屬轟只賠12萬、跪完就封鎖 本人喊冤：一定負責

[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導

曾出演電影《刻在你心底的名字》及電視劇《地獄里長》的男演員楊傑宇，於2025年11月10日下午在基隆市孝二路與忠三路口駕車時，左轉未注意行人，撞上一名84歲綠燈行走的廖姓老婦。老婦送醫後經搶救9天仍宣告不治。警方調查指出，車禍肇因初步認定為車輛未禮讓行人，相關責任由司法程序釐清。死者家屬在網上指控楊傑宇事後表示僅能賠12萬元，對此，楊傑宇指出沒有「只賠償12萬」這件事，強調該負的責任一定負責。

家屬在threads上指控楊傑宇夫妻撞死阿嬤。（圖／楊傑宇IG）

基隆市警第一分局調查，去年11月10日下午5時30分許，楊傑宇駕車行經忠三路，要左轉孝二路開上高速公路，卻未注意到當時正走在孝二路人行穿越道的廖婦，未停讓綠燈行人撞上廖婦。廖婦在車禍當下還有意識，但送醫搶救9天後不治。楊傑宇酒測值為0，並無酒駕，警方依過失致死罪嫌將楊男送辦。

男演員楊傑宇於雨夜撞上一名84歲綠燈行走的廖姓老婦。老婦送醫後經搶救9天仍宣告不治。（圖／翻攝畫面）

死者家屬近日在社群平台Threads發文，控訴楊傑宇夫妻事故後雖曾到靈堂下跪，但隨後封鎖家屬聯絡方式，且稱「僅有12萬元存款可賠償」，引發家屬強烈不滿。家屬痛批：「誰要你的12萬？我給你24萬，把阿嬤還給我」，質疑兩人在靈堂的行為是「演技」，引發網路廣泛關注與討論。

死者家屬近日在社群平台Threads發文控訴。（圖／截自threads）

楊傑宇公開澄清，所謂「只賠12萬」並非事實，他當時僅回應家屬詢問的「現有存款」，實際上已先由強制險理賠200萬元，後續正與保險公司協調第三責任險賠償。他表示，「該負的責任我一定負責」，並強調事故當時未酒駕，左轉上國道時速不到10公里，視線因大雨受限，事故完全是意外。

楊妻吳侑函封鎖家屬帳號的行為亦被質疑，楊傑宇解釋，封鎖源於家屬在溝通過程中提及「報復」字眼，造成妻子心理恐懼，屬自我保護措施，非逃避責任。他補充，事故發生後每天關心老婦病況並禱告，對家屬表示歉意，希望能妥善處理後續賠償，「你需要的是什麼我都會盡力配合，我無法原諒自己，但我還是要工作還是要生活。真的真的很抱歉。」

【楊傑宇回應全文】

您們說要報復我們，我老婆很害怕封鎖你不對了嗎。我們真的真的很對不起奶奶！強制險先賠償200萬，接下來我們雙方都很努力跟第三責任險談賠償，我一直都在，你們一定找得到我，我沒有卸責，我們同樣正在經歷很大的創傷，我們沒有酒駕，我們綠燈左轉上國道儀表板時速不到十，颱風前一天雨下很大，我們沒注意到真的真的很對不起、我們也承受很大的教訓。

當下發生事情立馬叫救護車，奶奶也表明要回家不要去醫院，我們拜託奶奶一定要去醫院，救護車到了我們請醫護人員勸奶奶上車，我每天都與您們聯絡了解病況，我每天為你們全家禱告，但奶奶最後還是離開了，我聽到是完全無法接受，到了靈堂我很感激兩位廖大哥對我們沒有一句責備，因為我們雙方內心都很痛苦，意外還是發生了。你需要的是什麼我都會盡力配合，我無法原諒自己，但我還是要工作還是要生活。

真的真的很抱歉。

至於只賠償12萬，從頭到尾沒有這件事情，是廖大哥為了考量我的經濟能力問我存款有多少。我據實以告而已。然後廖大哥關心我們的工作狀態，所以我也是如實告知，該負的責任我一定負責。

