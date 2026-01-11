演員夫妻驚傳撞死人！死者家屬指控「靈堂跪完就封鎖」 楊傑宇發聲回應了

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

從演出過電影《刻在你心底的名字》的演員楊傑宇，近日與同為演員的妻子吳侑函被指控，開車時不慎撞到一名過馬路的老奶奶，而對方已不幸離世。死者家屬透露，夫妻倆在靈堂又哭又跪後就將自已封鎖，且財產只有12萬可賠償，讓他相當氣憤。對此，楊傑宇本人也親自回應對方，「您們說要報復我們，我老婆很害怕封鎖你不對了嗎。」

演員夫妻楊傑宇與吳侑函夫妻被指控開車撞死人。（圖／翻攝自楊傑宇IG）

一名網友在Threads發文表示，當時奶奶是行人綠燈時走在斑馬線上，事後楊傑宇夫妻來到靈堂下跪後，吳侑函就將自己封鎖，讓他直言：「吳姓女演員，跪完哭完就封鎖我們家屬，演技真的很好耶！」

廣告 廣告

針對以上指控，楊傑宇也直接在該貼文下方回應，「您們說要報復我們，我老婆很害怕封鎖你不對了嗎。」隨後坦言他們真的很對不起奶奶，也說到賠償的事情絕對不會逃避，「強制險先賠償200萬，接下來我們雙方都很努力跟第三責任險談賠償，我一直都在，你們一定找得到我。」強調自己沒有卸責也沒有酒駕，「我們綠燈左轉上國道儀表板時速不到十，颱風前一天雨下很大，我們沒注意到真的真的很對不起、我們也承受很大的教訓。」

楊傑宇也回憶事發過程，第一時間他們也立即叫救護車，即使奶奶表明不用，但兩人仍堅持送對方去醫院，「我每天都與您們聯絡了解病況，我每天為你們全家禱告，但奶奶最後還是離開了，我聽到是完全無法接受，到了靈堂我很感激兩位廖大哥對我們沒有一句責備，因為我們雙方內心都很痛苦，意外還是發生了。」而事後若家屬有需要，自己也都會盡力配合，「我無法原諒自己，但我還是要工作還是要生活。真的真的很抱歉。」

至於只賠償12萬一事，楊傑宇澄清，「從頭到尾沒有這件事情，是廖大哥為了考量我的經濟能力問我存款有多少。」自己只是據實以告而已，「然後廖大哥關心我們的工作狀態，所以我也是如實告知，該負的責任我一定負責。」





楊傑宇回應全文：

您們說要報復我們，我老婆很害怕封鎖你不對了嗎。我們真的真的很對不起奶奶！強制險先賠償200萬，接下來我們雙方都很努力跟第三責任險談賠償，我一直都在，你們一定找得到我，我沒有卸責，我們同樣正在經歷很大的創傷，我們沒有酒駕，我們綠燈左轉上國道儀表板時速不到十，颱風前一天雨下很大，我們沒注意到真的真的很對不起、我們也承受很大的教訓，當下發生事情立馬叫救護車，奶奶也表明要回家不要去醫院，我們拜託奶奶一定要去醫院，救護車到了我們請醫護人員勸奶奶上車，我每天都與您們聯絡了解病況，我每天為你們全家禱告，但奶奶最後還是離開了，我聽到是完全無法接受，到了靈堂我很感激兩位廖大哥對我們沒有一句責備，因為我們雙方內心都很痛苦，意外還是發生了。你需要的是什麼我都會盡力配合，我無法原諒自己，但我還是要工作還是要生活。真的真的很抱歉。

至於只賠償12萬，從頭到尾沒有這件事情，是廖大哥為了考量我的經濟能力問我存款有多少。我據實以告而已。然後廖大哥關心我們的工作狀態，所以我也是如實告知，該負的責任我一定負責。





◎《FTNN新聞網》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒；未滿十八歲禁止飲酒。

更多FTNN新聞網報導

《鬼丈夫》趙學煌離世！享壽69歲 昔因車禍脊椎受傷癱瘓25年

王陽明元旦出車禍！追撞前車 坦承是自己的問題：我會負責

快訊／王夢麟酒駕肇事！事故現場照曝光 依公共危險罪移送偵辦

