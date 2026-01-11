演員夫妻驚傳開車撞死人！家屬轟「跪完就封鎖」 楊傑宇親回：老婆害怕

演員夫妻驚傳開車撞死人。（圖／翻攝自Instagram＠ula__wu）

一名網友於10日在社群平台Threads上指稱，演員夫妻開車撞死走在斑馬線的阿嬤，僅賠償12萬元，甚至封鎖自己的社群帳號，消息曝光引發譁然。而男星楊傑宇昨（10）日在留言區自行證實此事故，他否認只賠償12萬與態度冷漠的說法，並坦言「對方揚言報復，老婆很害怕才封鎖你」；吳侑函則表示，不會逃避，會承擔起應有的法律與道義責任。

曾演出《刻在你心底的名字》及《地獄里長》的演員楊傑宇與同樣身為演員的妻子吳侑函，日前遭爆開車時撞到一位行人綠燈過馬路的老奶奶，導致對方傷重不治。死者家屬在Threads發文怒轟，「兩個在靈堂上又哭又跪的，結果Instagram卻封鎖我們，甚至表明只有12萬存款可賠償；且肇事者在阿嬤一個月前出殯後，就無消無息，直到看見這則貼文才突然來電，大酸「真的好有誠意要解決」。

針對僅賠償12萬又封鎖對方，楊傑宇本人親上火線回應，他否認卸責，指出「您們說要報復我們，我老婆很害怕封鎖你不對了嗎？我們真的真的很對不起奶奶！」

楊傑宇表示，「從頭到尾沒有只賠償12萬這件事情，是廖大哥考量我的經濟能力問我存款有多少，我據實以告而已，該負的責任我一定負責。」而強制險先賠償200萬，接下來雙方都很努力與第三責任險談賠償，家屬一定找得到他，並沒有卸責。

他也還原當天事發經過，「當時綠燈左轉上國道，儀表板時速不到十，颱風前一天雨下很大，我們沒注意到真的真的很對不起」，事發後立刻叫了救護車，阿嬤也表明要回家不要去醫院；救護車到後，他們請醫護人員勸阿嬤上車，每天都與家屬聯絡了解病況，但阿嬤最後仍不幸離世。

吳侑函則在Instagram發聲明，表示自己身為平凡人，在面對排山倒海的指控時，這是在瀕臨崩潰邊緣唯一的自我保護機制。並澄清指出，「老公一直與家屬、保險公司及警察機關保持聯繫，從未斷開溝通，只希望將空間留給真正需要處理問題的人。」

吳侑函強調，看著網路上的言論，真的感到生不如死，誠心希望這個世界不要再有各種惡意造謠、互相傷害的留言，請給予這份沈重的案件一份基本的尊重與處理空間。

