「演員夫妻」楊傑宇、吳侑函捲致死人車禍！家屬怒指：跪求原諒後消失

（記者張芸瑄／綜合報導）曾出演《刻在你心底的名字》以及在《地獄里長》中飾演「方孝武」的男星楊傑宇，近日捲入一起死亡車禍風波。他與同為演員的妻子吳侑函被指開車時撞上綠燈通過斑馬線的老奶奶，導致對方傷重不治。家屬悲痛控訴，夫妻倆在靈堂跪地痛哭後卻轉身封鎖家屬，更傳出楊傑宇僅表示「只有12萬元存款」可賠，引發巨大爭議。

家屬在社群發文指出，事發在颱風前夕，奶奶依規定綠燈過馬路時遭車輛撞上，送醫搶救數日仍不幸離世。他們痛批，楊傑宇與吳侑函在靈前表現得極為懊悔，但事後卻沒有保持聯繫，甚至在 IG 封鎖家屬帳號，讓人更加難以接受。家屬氣憤質問：「12萬要我們怎麼接受？跪完就封鎖，演技真的很好。」

圖／開車時撞上綠燈通過斑馬線的老奶奶，導致對方傷重不治。（翻攝 楊傑宇IG）

事件持續延燒後，楊傑宇親自到貼文底下留言，公開道歉並還原情況。他強調「只有12萬賠償」是誤會，表示當時是因家屬詢問存款剩多少，他才如實回答，並未表明只願意給這筆金額。他透露，強制險已先行理賠200萬元，後續賠償部分正與第三責任險持續協調，強調「我會負起一切責任，我沒有消失，也沒有逃避。」

針對妻子封鎖家屬的爭議，他解釋是因為家屬曾私訊提到「會報復」，讓吳侑函情緒受影響，深感害怕，因此才會封鎖對方帳號。他說自己理解家屬悲傷情緒，但希望外界不要放大誤會。

楊傑宇也描述事發經過，指當晚暴雨不斷，他在綠燈左轉且儀表顯示時速不到10公里，因視線受阻未及時發現行人，才造成意外。他強調自己沒有酒駕，撞擊後立刻報警並請求醫護協助。奶奶起初掛念家中長輩不願就醫，他和救護人員不斷勸說才成功送醫。他表示，奶奶住院期間他每天詢問病況、為家屬祈禱，聽到最終不治的消息同樣難以承受。

他坦言，這起意外讓全家都陷入深深創傷，但仍希望能在保險制度架構內盡最大努力補償家屬。他表示：「我沒有逃，我也無法原諒自己，但我還是得工作、還是得生活。」整起事件隨著更多細節曝光，也在網路上掀起兩派論戰，持續受到各界關注。

