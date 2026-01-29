演員情侶+1！《PD101》柳善皓與《藍色海洋的傳說》幼年全智賢「交往時長」公開 申銀秀號稱「第2個秀智」

柳善皓、申銀秀交往中。翻攝Newsen

2026年丙午年，演藝圈誕生了一對同齡的「馬年情侶」，主角分別是曾參加選秀節目《Produce 101》第二季的柳善皓，以及在《藍色海洋的傳說》中飾演全智賢少女時期的演員申恩秀。根據韓國媒體報導，2002年出生的同齡演員申恩秀與柳善皓目前正在熱戀中。兩人於去年年底開始交往，至今約3個月，正處於甜蜜的熱戀階段。雙方經紀公司隨後也正式回應，證實「兩人確實在交往中」。

聚會結緣：從好友發展成戀人

根據《Newsen》採訪報導，申銀秀與柳善皓在演藝作品上並未有過直接合作，看似毫無交集的兩人，據悉是透過共同友人的聚會認識。在持續的相處與互動下，雙方產生好感並於去年底確定戀愛關係。相關人士也向媒體透露，兩人即便行程滿檔，仍像一般20代的情侶一樣享受平凡的約會，是一對正處於青澀交往階段的漂亮情侶。

申銀秀：出身JYP空靈氣質受封「第二個秀智」

申銀秀在2016年以300比1的高競爭率脫穎而出，擔任電影《模糊的時間》女主角華麗出道。同年，她在熱門韓劇《藍色海洋的傳說》中飾演女主角沈清（全智賢 飾）的少女時期，因神祕且清純的氣質受到高度關注。由於當時她隸屬於JYP娛樂，且擁有與大前輩秀智相似的初戀美感與空靈氣息，因此被韓媒譽為「第二個秀智」，被視為具備接班潛力的實力新星。

近年申銀秀在影視作品表現亮眼，接連演出《紅丹心》、《模範家族》、《閃亮的西瓜》等劇，近期更有參與影集《照明商店》與電影《捲捲初戀》的演出，展現出多變的演技實力。

柳善皓：從練習生到活躍影視綜藝

柳善皓在2017年透過《Produce 101》第二季以「小雞練習生」形象為大眾熟知。成功轉型為演員後，他先後出演《王后傘下》、《烈女朴氏契約結婚傳》、《勞務師盧武鎮》等多部作品，累積不少實力。

這對同屬馬且事業皆在上升期的同齡情侶誕生，也讓廣大粉絲紛紛送上祝福。柳善皓近期也傳出將參演電影《教師實習》，與申銀秀雙雙在事業與愛情上迎來新的里程碑。



