演員版生存遊戲！ 《啵me》卡司自揭打工史：比鬼可怕的是沒收入

初孟軒飾演劇團導演，希望能帶領團員一起找到生路。（風暴國際提供）

男星初孟軒主演愛情靈異電影《啵me之我的青春住了鬼》，片中他同時面臨創作卡關、愛情挫敗與劇團瓦解，人生陷入低潮。初孟軒坦言初踏入演員工作時收入極不穩定，「最窮時三個月只吃蒸蛋配白飯。」他感謝家人默默伸手幫忙，「是他們看出我撐不下去。」

其他演員也分享追夢艱辛。被稱為「台版今田美櫻」的陳昱廷說，她曾做過冰淇淋店、服飾店、運動用品店員，只為穩定生活繼續演戲；安俊朋也有「完全沒收入」的時期，只能打工省吃儉用；李雪則樂觀表示，她身兼舞蹈老師又會擺攤，笑稱「身體閒不下來，不怕沒工作。」

該片今（10日）公布正式海報，以光暈與多重曝光呈現記憶與現實重疊，象徵每位角色都背著未完的青春課題。海報主色為湖水藍與琥珀橙，藍象徵遺憾、橙象徵希望，電影聚焦的不是恐懼，而是友情與追夢的重量。演員們談起拍攝「被嚇戲」各有方法。陳昱廷笑說會蒐集網路「被嚇影片」研究反應，「私下也會嚇別人觀察。」顏廷儒則靠場景帶入，「美術真的太強了，如果我一個人在裡面一定不敢待。」

片中初孟軒率領李雪、陳昱廷、安俊朋、顏廷儒組成「青春五人幫」，一群人建立好感情。（風暴國際提供）

安俊朋坦承原本就怕鬼，為拍戲硬逼自己看片段練膽，「幾乎遮著眼睛看完。」李雪則把重點放在五人間的情感，「雖然是鬼片，但核心是劇團如何完成作品。」她也透露有特地去拜虎爺求平安。

劇中初孟軒率領李雪、陳昱廷、安俊朋、顏廷儒組成「青春五人幫」，面對劇團將倒閉，仍決定闖入傳說中鬧鬼的劇院，希望用一齣戲挽回夢想。戲外，「青春五人幫」迅速培養深厚情誼。初孟軒說：「最大收穫就是認識這群夥伴。」李雪形容大家像大學同學，還會相約打麻將。安俊朋更笑說：「我們到哪都玩得起來，甚至在空地玩鬼抓人。」

