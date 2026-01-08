演員獎入圍揭曉！李奧納多《一戰再戰》狂掃7項 和甜茶正面交鋒搶影帝

娛樂中心／綜合報導

被視為奧斯卡最重要前哨戰之一的「影視演員工會獎」（Actor Awards）正式公布入圍名單。該獎項由美國電視和廣播藝人聯合會（SAG-AFTRA）主辦，過去即為外界熟知的「美國演員工會獎（SAG Awards）」，並於去年更名，希望更清楚凸顯獎項聚焦於演員與整體演出表現的核心精神。演員獎的入圍與得獎結果，長年被視為奧斯卡帝后歸屬的關鍵指標。回顧歷屆紀錄，幾乎所有奧斯卡影帝、影后，都曾至少入圍過演員獎，使得本屆提名名單一公布，立刻成為影壇焦點。

李奧納多曾表示「為了《一戰再戰》這部片等20年」。（圖／華納兄弟提供）

電影類本屆最大贏家，無疑是保羅湯瑪斯安德森執導的反文化喜劇驚悚片《一戰再戰》（One Battle After Another），一口氣拿下7項提名，不僅領跑今年電影類入圍名單，也刷新演員獎設立以來單一作品年度最多提名的紀錄。該片入圍項目涵蓋最佳卡司、最佳特技演出，並為李奧納多狄卡皮歐、班尼西歐岱托羅、西恩潘、泰亞娜泰勒與新生代演員蔡斯英菲尼蒂等多位演員帶來個人提名。

「甜茶」提摩西夏勒梅也入圍影帝。（圖／翻攝自Timothée Chalamet IG）

《一戰再戰》此前已在評論家選擇獎奪下最佳影片，並成為金球獎的熱門作品，如今在演員獎再度大放異彩，氣勢持續走高。緊追在後的則是由萊恩庫格勒執導的吸血鬼恐怖片《罪人》（Sinners），共獲得5項提名，表現同樣亮眼。兩部作品將在「最佳整體演出（卡司獎）」正面交鋒，其他入圍作品還包括《科學怪人》、《哈姆奈特》（Hamnet）以及《橫衝直闖》（Marty Supreme）。

電影《罪人》叫好又叫座，麥可B喬丹（Michael B. Jordan）也入圍。（圖／華納提供）

影帝競爭激烈，《一戰再戰》的李奧納多狄卡皮歐，將對上《橫衝直闖》的「甜茶」提摩西夏勒梅、《罪人》的麥可B喬丹、《藍月終曲》的伊森霍克，以及《布谷尼亞》的傑西普萊蒙。先前聲勢頗高、積極宣傳的《重擊人生》（The Smashing Machine）男主角巨石強森，意外未能入圍，幾乎等同提前退出奧斯卡影帝之爭，成為本屆最受矚目的遺珠之一。影后方面，則被看好形成《哈姆奈特》潔西巴克利，與《媽的踹爆你》（If I Had Legs I’d Kick You）蘿絲拜恩之間的對決，另外入圍的還有《暴蜂尼亞》艾瑪史東、《悠唱藍調》凱特哈德森等實力派演員。

最佳男配角與女配角同樣戰況混亂。男配角包括《一戰再戰》的班尼西歐岱托羅、西恩潘，對上《罪人》新星麥爾斯卡頓、《科學怪人》的雅各艾洛迪，以及《哈姆奈特》的保羅麥斯卡。女配角方面，則形成《凶器》艾美麥蒂根，與《魔法壞女巫：第二部》（Wicked: For Good）亞莉安娜葛蘭德的話題性對決。

電視類最大贏家，則是Apple TV+喜劇新作《片廠風雲》（The Studio），共拿下5項提名，距離歷史最高紀錄僅差一項。演員塞斯羅根、凱薩琳哈恩、凱薩琳歐哈拉與艾克巴林霍茲全數入圍，並同時角逐最佳喜劇影集整體演出。

然而過去的獎季常勝軍《大熊餐廳》，今年雖入圍整體演出，卻意外未能拿下任何個人演技提名，成為另一大焦點。劇情類方面，則由《白蓮花大飯店》（The White Lotus）領軍，拿下4項提名。至於話題影集《怪奇物語》與《魷魚遊戲》，最終季僅獲得最佳特技整體演出提名，未能在主要演技獎項中突圍。第32屆美國影視演員工會獎頒獎典禮，將於台灣時間3月2日上午舉行，並由Netflix全球直播。典禮結果不僅將影響後續奧斯卡聲勢，也被外界視為今年影壇走向的重要指標。

