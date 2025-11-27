演員界的燈塔 「國民爺爺」真的走了...河智苑數度哽咽

有著「國民爺爺」之稱的知名演員李順載今日出殯，河智苑數度哽咽。（圖／翻攝自뉴스TVCHOSUN YouTube）





南韓有著「國民爺爺」之稱的知名演員李順載（이순재），在本月25日過世，享耆壽91歲。面對李順載的離世，除了年紀相仿的好友悲痛，被提攜過的後輩也是難掩不捨，今（27日）告別式時候，河智苑也悲痛無法相信，並屢次哽咽。

李順載的告別式在今日清晨舉辦，由鄭普碩主持喪禮，而金永哲、河智苑發表悼念詞，許多後輩也都前去哀悼，靈柩由生前他任教的表演系學生護送，當看見靈柩、遺照進入靈堂時候，現場眾人更是落下眼淚。

河智苑在發表悼念詞時候，還是難以接受要送走李順載的消息，並表達自己感覺李順載的聲音都還會出現，並透露自己曾詢問過李順載：「老師，演戲為什麼越來越難呢？」李順載回應：「現在我也很難啊！」這句話也成為了河智苑演藝路上的教誨，未來也會持續遵守下去。

而金永哲則表達自己人生如果能抹去一天，最希望就是抹去李順載離世的那天，表達自己依舊非常想念李順載離，對於後輩來說，李順載是一座精神燈塔和榜樣。

事實上，李順載從高中就開始演戲，22歲出道後更是作品不斷，直到2024年還出席頒獎典禮，拿下了KBS演技大賞，但在去年10月因健康問題暫停演藝活動，沒想到今年就傳出噩耗。



