演員「肥貓」健康引網擔憂 好友親揭真相：請大家別擔心

娛樂中心／李筱舲報導



香港知名影星鄭則仕，過去曾活躍於香港電影及電視圈，憑藉電影《何必有我？》及《三個受傷的警察》榮獲兩屆香港電影金像獎最佳男主角殊榮。在早期電影中，他常以「肥貓」角色登場，憨厚圓潤、帶有喜感的形象深植人心，因此「肥貓」這個別稱伴隨他多年。近日，一名網友在小紅書上傳一張自己與鄭則仕的合照，網友見相片中的鄭則仕鬍子變白、身形也消瘦不少，引發外界揣測鄭則仕的健康是否出現狀況，而他的好友吳家樂近日也出面解釋原因。





廣告 廣告

74歲「肥貓」鄭則仕消瘦蒼老面曝光 網擔憂健康狀況「好友親揭原因」

鄭則仕中曾在《何必有我》中演出肥貓（左）一角，形象深植人心。（圖／翻攝自微博）





現年 74 歲的鄭則仕，近日被網民捕捉到一張他與粉絲的合照，許多網友發現鄭則仕的身形相比以往消瘦許多、臉上還長滿白鬍子，讓外界開始擔心他的健康狀況。不過，鄭則仕的保齡球球友吳家樂，透過自己的網路節目《娛樂好好玩》出面澄清。吳家樂表示，自己與鄭則仕每週都會見面打保齡球，鄭則仕並非因健康出問題而暴瘦，是因開始規律地運動、跑步、打保齡球，身形才出現明顯變化。吳家樂說：「他（鄭則仕）開始重新跑步，還跟著發哥一起跑，雙腿更有力量，身上的肌肉變得更緊實，所以看起來好像瘦了。」他也補充，鄭則仕為了新劇的造型特意留了白鬍子，才顯得略為滄桑，拍完戲就會剃掉，請大家不用擔心。

74歲「肥貓」鄭則仕消瘦蒼老面曝光 網擔憂健康狀況「好友親揭原因」

鄭則仕近期開始規律地運動、跑步及打保齡球，身形才出現明顯變化，而非健康出現狀況。（圖／翻攝自小紅書）

事實上，鄭則仕過去曾因投資失利，欠下大筆債務，而搬入貧民區居住數年，不久前甚至傳出他已離世的假消息，他也發出影片親自澄清：「我還在」。如今 74 歲的他，選擇重返電視劇圈，與年輕演員同台，並開通社群平台帳號，積極與網友互動，展現願意與新世代合作的態度，重新活躍於大眾視野。

74歲「肥貓」鄭則仕消瘦蒼老面曝光 網擔憂健康狀況「好友親揭原因」

鄭則仕也於近期開通了小紅書帳號，積極與新世代互動與合作。（圖／翻攝自小紅書）









原文出處：74歲「肥貓」鄭則仕消瘦蒼老面曝光 網擔憂健康狀況「好友親揭原因」

更多民視新聞報導

結婚3次又爆婚變！醫界王陽明「神隱悄做1事」網驚：默認？

林志玲開箱Labubu甜問「1句」 惹哭網：想到大S！

粿粿婚內偷吃王子 昔控范姜「脾氣硬」全被挖！

