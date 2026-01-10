演唱會主辦喊告網紅！蔡依林合體大咖天后被捕捉 私下狀態曝光

Jolin蔡依林日前才剛結束3場台北大巨蛋《PLEASURE》演唱會，吸引12萬歌迷朝聖。3月將繼續前往中國大陸14座城市巡演。未料，近期網路上卻出現大量針對演唱會內容的惡意解讀，因此合作方正式對造謠者提告。不過天后心情未受影響，日前合體2大咖好友現身餐廳吃早午餐。

Jolin 蔡依林日前才剛結束 3 場台北大巨蛋《 PLEASURE 》演唱會，未料內容遭網友惡意解讀。（圖／凌時差 提供）

歌手許哲珮9日在社群平台Instagram上曬出和天后Jolin以及江美琪的合照，只見照片中，蔡依林淡妝戴著藍色鴨舌帽，穿著米白色羽絨外套，開心微笑比YA，零遮掩狀態看起來相當好。

許哲珮也在文中開心寫下，「女孩x女孩x女孩聚會！大聊特聊！超級開心！能量補滿！最愛我身邊溫暖有才的女孩！」不少網友對於三人合體都相當驚訝，紛紛在底下留言寫下：「期待已久組合！終於聚在一起來了」、「女孩兒們是吃了什麼仙丹」、「沒想到會是這種組合」。

許哲珮開心曬出和蔡依林跟江美琪合照。 （圖／翻攝 IG peggyhsumusic ）

事實上，三人的友情可以追溯至出道初期，蔡依林與江美琪在學生時期便一同參加MTV歌唱比賽《新聲卡位戰》嶄露頭角，出道後雖然各自在不同公司，音樂風格也截然不同，不過私下仍保持聯繫。而蔡依林和許哲珮則有不少音樂合作，像是蔡依林的歌曲〈詩人漫步〉就由許哲珮作曲，〈Dr. Jolin〉也是由她擔任作詞。

