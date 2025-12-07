演唱會人潮即錢潮 竹市推國際IP活動搶攻觀光財

演唱會人潮即錢潮，新竹市府這幾年與國際IP合作舉辦各種活動，也搶攻及留住觀光財。(記者洪美秀攝)

〔記者洪美秀／新竹報導〕高雄市與台北市這幾年因有大型場館舉辦演唱會帶來演唱會經濟觀光財，演唱會或大型活動，宛如消費金雞母，帶來人潮與錢潮。新竹市這幾年也透過與國際IP合作辦活動，從海綿寶寶派大星到航海王、三麗鷗及麵包超人，把具知名度的國際IP搬入城市，搭配藝文產業特色活動，提升旅宿業入住率與商機，其中外來旅客入住人次年增29%，尤以日本旅客造訪新竹市的比例已是全台第4名。

「國際IP」(Intellectual Property)通常指的是全球知名且具備跨國商業價值和授權潛力的智慧財產，包括各種品牌、故事或角色等。市府城銷處長林昱志認為，國際IP是引流工具，辦活動可吸引人潮及帶動商機。

林昱志分析，今年市府舉辦的青草湖秋焰祭-前進未來島勇闖青草湖活動，2個週末吸引超過30萬人次參與，周邊商家營業額提升約4到5成，鄰近旅館住宿率也達9成。另連辦11週的竹風好市集，也創造近25萬人次、台幣近3000萬消費金額，經統計，今年1到9月竹市遊客人次達1360萬人次，旅館住用率為67.10%，較去年同期的58.56%成長約1成5，外國籍住客人次年增約29%，日本旅客入住人次更是全國各縣市第4名，顯示整體觀光量能提升。

林昱志表示，除國際IP活動，竹市品牌活動國際風箏節，每年吸引超過10萬名遊客到訪，是竹市具代表性的年度大型活動之一。產發處長嚴翊琦也說，新竹漁港每年造訪人數穩定維持在250萬人次上下，是竹市第二大旅遊景點，僅次於新竹公園，新竹漁港更是交通部觀光署的魅力漁港之一，從波光市集到直銷中心，餐飲消費力是長期穩定的觀光財。

而藝文活動及演唱會像兒童遊藝節、漫人祭國際動漫節、風城藝術節、金曲傳唱演唱會、萬聖節、玻璃藝術節，親子藝文饗宴，也創造另類文化觀光財。文化局長王翔郁提到，今年兒童遊藝節吸引36萬人次參與，4天創造4.2億藝文觀光產值。2天的動漫節也吸引9.5萬人次，帶來1億元的觀光財。明年更要舉辦巨星演唱會，搶攻演唱會帶來的觀光財。

