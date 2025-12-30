演唱會便宜停車藏風險 華人車內傳連環失竊

知名華語歌手陶喆近期在洛杉磯英格伍（Inglewood）的Kia Forum舉辦演唱會，吸引大批華人歌迷到場。不過，演出結束後，陸續有華人觀眾在社群平台分享，表示在場館周邊停車後返回車內時，發現車內物品丟失，或有疑似遭人翻動的情況。

其中一名華人觀眾周小姐表示，當天她前往Kia Forum觀賞演唱會時心情十分興奮。她說，陶喆的音樂陪伴自己成長多年，能在洛杉磯現場聽到他的演出，對她而言具有特別意義。

周小姐指出，由於Kia Forum官方停車場當天收費較高，她事前在網路搜尋停車資訊時，發現場館附近有一處名為「Hyundai Parking Zone」的停車區，收費約30美元，比官方停車場便宜約20多美元，且距離場館很近，因此選擇將車停放於該處。

她回憶，停車時現場有工作人員協助指引並驗票，看起來與一般大型活動期間的臨時停車安排並無不同，因此並未特別留意。演唱會結束後，她返回車內時，發現原本放在車內的少量現金不見，金額約為20多美元。

周小姐表示，車輛本身並未出現被撬或遭破壞的痕跡。她坦言，自己有時會忘記是否確實將車門上鎖，因此也無法確定現金遺失的具體原因。由於損失金額不大，當下並未報警處理便離開現場。

返家後，周小姐在網路搜尋相關資訊時發現，也有其他民眾分享在同一停車場出現物品遺失情況。其中一名網友表示，自己看完演唱會後，發現車內錢包不翼而飛，後續更出現信用卡遭盜刷情形，損失金額達數千美元。該名網友稱，自己當時已確認車門上鎖，但仍不清楚物品如何遺失。

該網友還提到有報警反映情況，但因現場交通繁忙，警方建議其改以線上方式提交報案資料，至今尚未得到更多消息。

根據記者查詢，Hyundai Parking Zone並非Kia Forum官方主要停車場，而屬於大型活動期間常見的第三方或臨時停車區。即使停放於Kia Forum官方停車場，依其場館與停車相關規定，場地方同樣不對車輛或車內財物遺失、損壞負保管或賠償責任。

周小姐也表示，她當天取得的實體停車票背面印有免責聲明，內容大意為停車場對車輛或車內財物的遺失、損壞情形不負保管或賠償責任。

她還指出，停車時現場確實有人員協助，但演唱會結束後，停車區內已見不到工作人員。

周小姐表示，自己平時在洛杉磯停車時，通常不會將貴重物品留在車內，也清楚無論停在哪裡，車內財物都存在被盜風險。這次因一時疏忽，在車內留下零散現金，所幸損失不大。她希望透過自身經驗提醒其他民眾，前往演唱會或大型活動時，應盡量將現金、證件等重要物品隨身攜帶，並留意停車場是否有人員看管或清楚標示相關責任說明。

