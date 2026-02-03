演唱會倒數5天出事 Def Tech成員涉持有大麻遭逮

[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導

日本雙人音樂團體「Def Tech」成員Micro（本名西宮佑騎）因持有大麻，昨（2）日在住處被警方逮捕。Def Tech原定於2月8日在武道館舉行出道20周年演唱會，未料團員在演唱會倒數5天時爆出涉毒案，經紀公司緊急宣布取消演唱會。

「Def Tech」成員Micro（本名西宮佑騎）因持有大麻，昨（2）日在住處被警方逮捕。（圖／翻攝Micro from Def Tech X）

根據日媒《讀賣新聞》報導，45歲的Micro涉嫌持有乾燥大麻，被厚生勞動省關東信越厚生局麻藥取締部，以違反《毒品取締法》逮捕。調查人員指出，昨日前往Micro位於東京澀谷區的住家中進行搜索時，在他的屋內查獲數公克乾燥大麻，當場以現行犯身分逮捕，相關單位目前仍在釐清案情。

Def Tech是由東京出身的Micro與在夏威夷成長的Shen於2001年組成的雙人音樂團體，團體在2005年發布首張專輯《Def Tech》，累積專輯銷量超過280萬張。Def Tech原本將在本月8日重返日本武道館，舉辦出道20周年演唱會，門票已售罄。如今成員在演唱會5天前爆出涉毒案被捕，經紀公司因此緊急宣布，取消20周年演唱會。

Def Tech原本將在本月8日重返日本武道館，舉辦出道20周年演唱會，如今成員涉毒被捕，經紀公司宣布取消演出。（圖／翻攝@deftech IG）

