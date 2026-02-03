演唱會倒數5天！人氣天團成員「家中搜出毒品」遭逮 演出急喊停

娛樂中心／張尚辰報導

Def Tech 為日本樂壇極具影響力的雙人組合。（圖／翻攝自Def Tech官方IG）

日本雙人音樂團體「Def Tech」以獨特的「Jawaiian Reggae」（融合日本與夏威夷風格的雷鬼曲風）走紅樂壇，代表作包含串流播放量破億的經典歌曲〈My Way〉。不料今（3）日卻傳出震撼消息，成員之一Micro（本名西宮佑騎），因涉嫌持有乾燥大麻，已於昨日遭警方逮捕，原定舉辦的公演也隨之取消。

成員Micro（右）因持有乾燥大麻遭逮捕。（圖／翻攝自Def Tech官方IG）

綜合日本媒體報導，日本厚生勞動省關東信越厚生局麻藥取締部昨日前往東京都澀谷區的西宮佑騎住處進行搜索，並在屋內查獲數公克乾燥大麻，警方隨即依違反相關法令，以現行犯身分將其逮捕，案件仍在進一步調查中。

Def Tech於2005年推出首張同名專輯《Def Tech》後迅速走紅，專輯銷量突破280萬張，創下日本獨立音樂史上的亮眼紀錄。團體雖於2007年一度解散，但兩人於2010年正式重組，並在2020年因歌曲〈My Way〉再度翻紅，人氣持續不墜。

值得注意的是，Def Tech原定於2月8日在日本武道館舉行出道20週年紀念公演，卻在演出前短短5天傳出成員涉毒消息，原定舉辦的公演也隨之取消。

三立新聞網提醒您：

莫逞一時樂，遺害百年身！

拒絕毒品 珍惜生命

健康無價 不容毒噬

