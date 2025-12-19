演唱會前吃兩顆藍莓看得更清楚？藥師提醒這樣吃才有效

網傳演唱會前吃兩顆藍莓保健品能看得更清楚，藥師打臉無效，至少要連續吃8週以上才有感。（Gemini生成示意圖）

日前韓團Twice演唱會時，有民眾在Threads上發文，進場前吃兩顆「速Ｘ藍莓」保健品，能提高觀看時的清晰度。藥師廖偉呈分析，含歐洲藍莓成分的保健食品，確實有改善夜間視力的效果，但臨時抱佛腳是沒有用的，至少要連續吃8週以上才會有感。

近期社群平台上流傳，看演唱會前，吃兩顆藍莓保健品，能提高觀看清晰度，吸引粉絲在開唱前食用。

藥師廖偉呈解析，這類產品的成分，非一般吃的水果藍莓，而是俗稱山桑子的歐洲藍莓，另外還添加葉黃素及維生素B群（B1、B2、B6、B12）。學理上，確實能改善夜間視力，在光線較暗的環境下提升觀看品質，但需要連續吃8到12週以上，才能產生明顯效果。

廣告 廣告

若在演唱會開始前，才臨時抱佛腳吞兩顆，根本沒有效果。廖偉呈開玩笑說，放大手機畫面可能還比較實際。

廖偉呈也提醒，如果想從根本提升視力表現，應該要吃歐洲藍莓，而非一般當水果或烘焙用的的北美藍莓，因為歐洲藍莓才有豐富的花青素，有護眼的天然效果。



回到原文

更多鏡報報導

藍莓抗發炎、護腸道！醫師教你正確清洗保留營養又去農藥

正男報食事／冬至煮湯圓總是不夠Q？很多人第一步就做錯！糖要先加還是後加？

男生居然也有更年期？泌尿科醫師列7大症狀，你中了幾個？