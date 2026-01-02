演唱會圓滿落幕! 蔡依林心情極佳:還可以多唱幾場

娛樂中心／綜合報導

天后蔡依林在慶功記者會上，分享心情，她說站在蟒蛇道具上，完全不緊張，像搭海盜船一樣，越快越開心，並強調想多唱幾場，但希望改成下午開唱，因為為了演唱會，平時九點半就要睡覺的蔡依林，已經很久沒跟周公好好約會了。

歌手蔡依林：「我覺得好像還可以，再多唱幾場那種感覺。」

意猶未盡跟睡意打架，天后蔡依林的演唱會完美落幕，直呼還能多唱幾場，但有小要求，因為得回家跟他約會。

歌手蔡依林：「現在睡眠時間有點混亂，我真的很希望可以，五點開始唱，或者下午兩點，因為我們的總彩，大概是五點開始，我覺得哇這個時間真好，而且還可以跟周公約會。」

約會對象就是周公啦，身為9點半睡覺大使，蔡依林連三天陪粉絲"熬夜"，第二天開唱前，還先睡15分鐘充電。

歌手蔡依林：「演出前其實七點的時候，突然間說我要睡覺，然後所有人都馬上閃，關燈這樣，就睡了十五分鐘，像今天我也是，覺得很飄飄然的，好像腎上腺素降下來之後，有一種宿醉感。」

就像一場美夢一樣，蔡依林的演唱會，從舞台設計到巨型道具，都驚艷眾人，尤其踏上巨蟒穿梭，速度越快她越開心。

歌手蔡依林：「我第一次在彩排上去的時候，我就很滑溜你知道嗎，而且它走得越快我越開心，不知道為什麼，很像那個叫什麼，海盜船那種，（因為歌迷都敲碗加場），就是看哪裡場地適合，塞下那麼大的東西，那個場地要有時間。」

能不能加場，就差場地檔期還在喬，蔡依林也跟歌迷一樣，期待再次見面。

