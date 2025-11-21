演唱會城市! 高雄本週4地開唱 估單日吸"逾10萬粉絲"

南部中心／蘇晟維、謝耀德 高雄報導

高雄這個週末，真的是熱鬧滾滾，不只有TWICE在世運主場館，另外包括伍佰、孫淑媚等，不同世代的歌手分別在四個場地，同時開唱，推估22日就能帶進超過10萬的粉絲，也讓高雄週末真的變成"演唱會城市"，旅宿及餐飲業也紛紛推優惠，希望再創造演唱會經濟。

演唱會城市！高雄本週4地同時開唱 估單日吸「逾10萬粉絲」

國立臺灣交響樂團攜手曹雅雯、荒山亮等金曲歌王歌后，22日在高雄衛武營開唱。（圖／民視新聞）

高雄衛武營的戶外廣場，工作人員在舞台進行最後測試，要確保週末的演出可以順利，國立台灣交響樂團歡慶80歲，週末請來曹雅雯、荒山亮、黃妃等金曲歌王歌后，跨界演出，還沒登場，粉絲就先來勘場，不過這個週末除了這一場之外，還有TWICE還有伍佰以及孫淑媚，整個高雄一共有四場演唱會同時登場，光是22日週六一整天，不只TWICE在世運主場館開唱；高雄巨蛋也變成伍佰與粉絲的大型KTV包廂；歌后孫淑媚回到家鄉，選在高流，紀念出道30週年；加上衛武營一共四場演唱會，推估單日吸引超過10萬人。

22日高雄四地開唱，推估吸引超過十萬人。（圖／民視新聞）

觀眾年齡層遍布老中青，各家業者卯起來搶商機，高雄市府再推出夜市商圈券及優惠活動，要讓演唱會經濟，發揮最大效益，高雄市長陳其邁說，「我們也配合相關的這些活動，有夜市商圈券，我們也利用這個普發一萬，推出各種刺激消費的這些活動。」

搶攻粉絲商機，餐飲旅宿業者紛紛推用餐優惠。（圖／民視新聞）

高雄洲際酒店餐廳副理張懿丰表示，「客人持演唱會的門票來用餐的話，指定餐廳用餐都有享餐飲的85折優惠，這個週末的話，我們的預定量也是相較於以往，有明顯上升了三到四成。」端出招牌南洋珍饌精選，鐵板烤串香味撲鼻而來，高雄洲際酒店打出憑票根，指定餐廳就有85折優惠，福華飯店也有票根優惠活動，萬豪酒店指定特調買四送二，日航酒店則是加LINE送折價券

搶攻粉絲商機，餐飲旅宿業者紛紛推用餐優惠。（圖／民視新聞）

高雄日航酒店公關經理蘇軒表示，「消費加入我們的LINE好友，就可以享有300元的餐飲抵用金，當日消費滿千就可以現場折抵，希望以最直接的小確幸，來回饋來高雄旅遊的粉絲。」，高雄福華飯店公關經理劉佳貞表示，「飯店本週的住房率也都來到了九成多，另外飯店也特別推出了，像是持票根可以享有的餐飲優惠，或是一些用餐打卡的應援活動。」而週末的住房率，也比其他週末多上一到兩成，整體住房率也都有八成以上，演唱會四場齊發，週末的高雄，人進來、發大財。

