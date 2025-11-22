演唱會多＝全民經濟好？黃揚明「AI拆解賴清德發言」：絕非「大家都有錢有閒」
韓國人氣女團TWICE來台開唱掀起旋風，總統賴清德在21日晚間受訪時，將台灣演唱會大受歡迎歸功於「全民經濟進步」，大讚台灣人有錢又有閒，被批評失言的同時再度掀起熱議；資深媒體人黃揚明透過臉書發文表示，自己請Google Gemini 3分析賴清德發言發現，雖然演唱會多確實證明了台灣具有相當規模的中產階級消費力，但仍無法反映財富分配是否均勻、高通膨等問題。
黃揚明透過臉書發文表示，自己請Google Gemini 3分析賴清德將「台灣演唱會受歡迎」與「全民經濟進步」畫上等號的相關發言，AI分析指出，國際巨星來台確實反映了「具備可支配所得」、「市場成熟度與信心」以及「體驗經濟活絡」的正面經濟指標，但單以上述論點卻有些單薄，甚至可以說是不夠全面。
AI進一步指出，單憑演唱會蓬勃就推導出「人民普遍有錢有閒」，在邏輯上犯了 以偏概全的問題，畢竟單以演唱會論，還需要考慮到「貧富差距」、「替代效應」、「外國粉絲貢獻」以及「供給面因素」的問題，在所有人聚焦於演唱會榮景的同時，另一群人的生活困境也因此被掩蓋；而所謂的「替代效應」指的是年輕族群因為對未來的不確定性，轉而將資金投入短期的高滿足感消費，即「及時行樂」，充其量只是一種消費觀的轉變。
最後AI也指出，在經濟不景氣時，人們買不起大件奢侈品（房、車），反而會把錢花在相對昂貴但還負擔得起的「小奢侈」或「體驗」上，以尋求心理慰藉；同理代入年輕族群在高房價、高通膨的背景下，選擇將錢投入演唱會這類「可負擔的奢侈支出」，屬於一種叫做「口紅效應」（Lipstick Effect） 的經濟學變體。
AI總結表示，賴清德的發言，可以視為一種「政治語言的簡化歸納」；從正面來說，演唱會受歡迎，確實證明了台灣具有相當規模的中產階級消費力，甚至是國際商業活動的活躍度，但從反面來看，卻無法反映財富分配是否均勻，也無法掩蓋高通膨、高房價帶來的相對剝奪感。簡而言之，演唱會多只能代表台灣 「部分人很有消費力」 且 「商業環境活絡」，絕非「全民經濟好、大家都有錢有閒」。
另外黃揚明也指出，自己請Google Gemini 3協助擬了一份總統談演唱會經濟的講稿，黃揚明在大讚稿子寫得很好的同時，也忍不住直呼「AI可以當幕僚了」。
