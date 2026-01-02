演唱會天花板！蔡依林笑喊「 It’s my pleasure」直言：很榮幸可以給別人一點壓力

蔡依林近日在台北大巨蛋完成「PLEASURE」三場演出，成功吸引12萬人進場，而她砸下9億台幣的製作成本，有巨型公牛、蟒蛇、貪婪金豬及七層樓高的愉悅之女等大型道具，將台北大巨蛋能呈現的演出推至另一個高峰，她開心表示「It’s my pleasure ，我很榮幸可以給別人一點壓力！」

對於這次的「PLEASURE」演出，她在彩排完之後就相當興奮，很期待台下粉絲看到這麼多道具的心情，因此第一天還花20%的注意力，在觀看台下粉絲的表情，看到大家驚訝的神情，讓她心中的大石放下不少，事實上她在正式演出前就全部彩排了兩次，連唱三天對她而言已經唱了五場。

蔡依林的演唱會有很多巨型道具。（圖／凌時差）

對於在台北大巨蛋的初體驗，被封是大巨蛋演出天花板，甚至有人形容根本是奧運開幕式，蔡依林坦言「我其實也不知道我的歌曲可以玩出那麼多變化，我覺得是這個團隊幫我的歌曲注入更多能量，讓我的歌曲多了很多戲劇張力，可能我以前沒了解到這樣子的歌曲跟內容，它這次提供了大家一個想像跟幻想的世界，剛好在這個主題可以有更大的發揮，覺得非常慶幸」。

她謙虛的說，是不是大巨蛋的演出天花板不知道，但團隊們真的很用心，接著才說「It’s my pleasure，我很榮幸可以給別人一點壓力，讓表演有不一樣的刺激，這是我自己所追求的。表演對我來說，是我每次踏上舞台的時候，都可以感到自己再次被刺激。」至於有粉絲擔憂，這麼多的道具去到其他城市之後可能會被限制，她則說「我想我們還是會盡量維持核心理念，我們會盡力的為大家爭取」，她接下來將出席1月10日在台北大巨蛋的金唱片頒獎典禮，她笑說只有頒獎沒有驚喜，接著會開始放假到三月，再於深圳開啟演出。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 林政平／報導