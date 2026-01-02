演唱會天花板！蔡依林大巨蛋開唱挑戰極限難超越 自豪「It’s my pleasure」

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／台北報導

JOLIN蔡依林從去年的12月30日日起一連三天，在台北大巨蛋舉行「國泰世華銀行 JOLIN 蔡依林 PLEASURE世界巡迴演唱會 TAIPEI 2025-2026」，昨（1）日晚是演唱會最終場，演唱會結束後，蔡依林進行慶功訪問，談到這次的演出心情。

蔡依林大巨蛋的演唱會規格，成了演唱會天花板。（圖／凌時差提供）

這次演唱會耗資9億，把許多巨型動物搬進大巨蛋，還有許多複雜的走為、舞蹈動作等，蔡依林提到演唱會最難的部分，自己干涉比較多的是音樂部分，導演則是要克服道具的走位，以及服裝換場時間，都要精準拿捏。蔡依林坦言，看到這些道具自己也非常興奮，「很多道具都是三天前才到，就連金豬也是後面才抵達。」所以她也一直期待，等到正式舞台歌迷驚訝的表情。

蔡依林在大巨蛋開唱，開唱後與媒體談及心情。（圖／凌時差提供）

本次在大巨蛋開唱，掀起網路一波討論，更因為整體的舞台效果成了演唱會難以超越的天花板，蔡依林不居功，她笑說：「我覺得是我很替我的創意團隊執行團隊感到驕傲，大巨蛋發揮小巨蛋不能做的東西。」對於成了難以超越的頂標，蔡依林以「It’s my pleasure」幽默回應，她解釋算是給別人多一點壓力、被激活的感覺。

