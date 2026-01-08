演唱會帶動觀光消費 「臺中Hi8」吸引外縣市消費登錄逾8億

記者蕭宇廷／臺中報導

演唱會經濟持續發酵，為城市帶來實質觀光動能。臺中市長盧秀燕推動「臺中Hi8全城開趴」系列活動，跨局處整合8項指標性大型盛會，從跨年一路延續至元宵節，成功串聯演唱會、節慶活動與購物節抽獎機制，帶動人流與消費雙成長。據市府經濟發展局統計，活動啟動13天，「臺中通」平台累積消費登錄金額突破37億元；其中外縣市消費達8.1億元、占比22.1%，較購物節期間提升5個百分點，顯示演唱會經濟有效促進跨區旅遊與消費。

經發局長張峯源表示，「臺中Hi8」透過大型活動密集登場與城市行銷巧思，成功創造旅遊動機與話題熱度，形成明顯的觀光磁吸效應。13天內的8.1億元外縣市消費中，以彰化縣2.2億元居冠、南投縣1億元次之、苗栗縣達6,500萬元，周邊縣市合計占46.9%。

6都之中，則以高雄市近6,600萬元表現最為亮眼。短時間內共有16個縣市到臺中消費登錄突破千萬元，顯示臺中活動經濟具備高度集中、快速轉換為實質消費的能力。經發局指出，「Hi8」期間消費登錄品項以餐館、餐廳、零售批發、市場夜市、綜合商品、直營式便利商店及百貨為主，一般性消費占比達89.12%、高於購物節期間的84.2%，顯示這波人潮主要帶動民生與觀光相關產業。

從年齡結構來看，40歲以下消費占48.4%、40至50歲占30.9%，以年輕與壯年族群為主要消費力來源，成為支撐城市經濟的重要動能。

經發局補充，「臺中Hi8」同步結合城市景觀營造，在秋紅谷、豐樂雕塑公園、豐富公園、湧泉公園及臺中公園等地，設置大型「8」字主視覺裝置；並於陽明大樓、逢甲商圈、東區LaLaport投影秀，以及東區協園好宅、太平育賢好宅外牆、高鐵廣告與麗寶摩天輪燈光秀等處串聯呈現，營造節慶氛圍，讓旅客在臺中「走到哪、拍到哪」，感受城市迎賓的熱情。

經發局提醒，臺中購物節「Hi8」消費登錄延長至2/3，獎項包含108萬元現金1名、百萬汽車1名及8萬8千元現金10名，活動持續透過「臺中通－臺中購物節」專區進行，合作及優惠店家收據QR Code皆可延續使用。民眾只要持續消費並完成登錄，就有機會把握年終加碼好運、開心過好年。

演唱會經濟帶動觀光消費！「臺中Hi8」13天吸引外縣市消費登錄逾8億。（經發局提供）