演唱會帶動 高捷去年運量創新高

高雄捷運公司元旦公布，民國114年平均日運量達19.5萬人次，突破108年疫情前的歷史紀錄。（任義宇攝）

高雄捷運公司元旦公布民國114年平均日運量達19.5萬人次，突破108年疫情前的歷史紀錄。不過，有議員提醒，運量破紀錄值得肯定，但班次、路網密度不足的狀況也陸續浮現，故障頻率亦有升高跡象，市府應重視並改善。對此，高捷公司回應，會因應旅客增長狀況，加密列車班距強化疏運效率。

高雄捷運在114年12月31日跨年活動帶動下，單日運量高達29萬9217人次，年末漂亮收尾。高捷公司昨日還公布，去年整年平均日運量為19萬5352人次，突破歷史紀錄，相比108年疫情前的原紀錄17萬9162人次，平均每日多出1.6萬人次搭車。

對於運量增長，高捷公司分析，市府大力推動演唱會經濟吸引粉絲及觀光旅客，讓民眾搭乘捷運的意願大幅增加，加上夜經濟帶動，吸引眾多市民及外地遊客選擇搭捷運出門；另外，行政院的TPASS政策，也提升民眾養成使用大眾運輸工具的習慣，所以去年平均日運量得以創下新紀錄。

不過，市議員張博洋認為，運量破紀錄代表載運壓力浮現，尖峰時段車廂擁擠程度明顯提升，且現有路網覆蓋範圍仍不足，市府應積極推動路網發展，並檢討班次調度機制，才能讓大眾運輸普及度進一步增加。此外，他也擔憂通勤族依賴的TPASS會連同國家總預算卡關，除呼籲立院盡快通過外，市府也應提出應對措施，避免今年運量受到衝擊。

市議員許采蓁則表示，高捷列車近年有故障頻率升高跡象，甚至在跨年前夕就連續發生2起車站漏水、跳電事件，顯示營運18年的捷運系統已開始面對設備老化的挑戰，市府與高捷公司應提前應對，讓捷運系統保持在最佳狀態。

對此，高捷公司回應，面對日益增長的運量，除善盡日常維修工作外，也會持續視運能狀況，檢討尖峰時段班距，並輔以打點加班車，提供民眾更方便迅速的運輸服務，還會設法降低故障率，並期盼捷運沿線在市府大力招商下，吸引台積電、鴻海等大型企業進駐，持續推升運量。