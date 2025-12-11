演唱會後傳噩耗！賴佩霞小女婿病逝 赴美奔喪曝現況

賴佩霞近期重返歌壇，推出新歌並舉辦個人演唱會，卻在演出後不久接獲小女婿Kevin病逝消息，緊急飛往美國陪伴小女兒，並暫停相關工作，全心守在家人身旁。

賴佩霞近期重返歌壇。（圖／尚時代文創娛樂）

先前首場個人演唱會上，賴佩霞與久違的歌迷再度相聚，現場親友與粉絲幾乎全數到場，唯獨定居美國的小女兒沒有現身。當時小女兒正待在丈夫Kevin的病床旁，在加護病房裡度過需要安靜與力量支持的一段時間，無法返台參與這場對母親別具意義的演出。

Kevin自小罹患先天性心臟病，近年健康狀況反覆不穩，小女兒因而長期投入照顧。就在演唱會後的清晨，噩耗傳來，賴佩霞得知女婿的身體最終仍撐不住，病逝於美國。消息傳達當下，她壓抑情緒，隨即安排行程啟程飛往美國，陪伴小女兒度過被形容為最艱難的時刻，並同步暫停直播等工作行程。

賴佩霞的小女婿（右1）過世。（圖／尚時代文創娛樂）

這段家庭變故，也讓原本只是回歸歌壇關鍵作品的新歌〈總會有個人〉，承載起完全不同的意義。賴佩霞表示，這首歌已不再只是演唱會主題曲，而成為她對女婿Kevin生命的體會與致敬。她談到，〈總會有個人〉的誕生，是她對Kevin留給家人的一切心念與感謝，過程中讓她看見生命的脆弱，也看見在最艱困時刻仍支撐所有人的愛。

〈總會有個人〉以「陪伴、溫暖、生命中恆常的守候」作為情感主軸，原本被設定為送給歌迷的祝福之作，如今多了一層真實且沉重的生命厚度。歌詞與旋律在失去親人的處境下，被賦予悼念與堅強並存的角色，成為她調整心情、整理情緒的方式之一，也希望能成為聽者面對人生起伏時的力量來源。

賴佩霞飛往美國陪伴小女兒。（圖／尚時代文創娛樂）

目前賴佩霞仍留在美國，專注陪伴家人處理相關事宜，暫時從公開工作退到幕後，以家人需求為優先考量。

