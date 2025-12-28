演唱會才提地震就發生！阿信社群1表情回應 網笑：回家又進「搖滾區」

記者陳宣如／綜合報導

昨（27）日晚間11時05分，台灣東部海域發生芮氏規模7.0強震，全台多地明顯搖晃。當晚天團五月天在台中洲際棒球場舉行演唱會，主唱阿信正巧在尾聲談及地震與颱風等災害事件，沒想到演出結束約一小時後突然發生強震，阿信也隨即在社群平台發文，貼出1個吃驚表情符號回應突如其來的地震。隨後，有粉絲幽默留言稱，自己才剛從演唱會搖滾區離開，沒想到回到家又進入「搖滾區」，幽默發文及阿信的巧合發言也引發熱議。

阿信在演唱會上提到地震，演出結束後真的發生地震，巧合隨即引發熱議。（圖／相信音樂提供）

昨晚演唱會上，阿信在演唱《笑忘歌》前談到2025年所經歷的各種事件，包括自然災害與生活低潮，他說：「這一年發生好多事，地震、颱風，還有一些埋藏在我們心裡最深的傷痛，2025年不知道今天在這裡的每個你過得是好還是不好？如果好，希望明年還要更好，如果不好，就讓五月天音樂陪伴你、守候你。」他同時感謝歌迷多年來的支持，「如果沒有你們，我們就不是五月天，因為有了你們，我們才是五月天。」

五月天在台中洲際棒球場開唱。（圖／資料照）

演唱會互動橋段也同樣精彩，點歌環節時，團員聊到台中人的身分證開頭字母有B和L，阿信開玩笑表示「如果不是不要裝B」，石頭則表示要檢查被點到的歌迷身分證，阿信立即回應「又不是警察臨檢。」現場笑聲不斷，展現五月天演唱會一貫幽默與親切互動。

地震發生後，阿信在社群平台貼出1個吃驚表情回應。（圖／翻攝自臉書）

就在演唱會結束後約一小時，粉絲陸續回家過程中，深夜宜蘭外海突然發生芮氏規模7.0地震，震驚全台。許多歌迷紛紛分享自己剛從演唱會返家就遇到搖晃的經歷，有粉絲幽默留言：「想說才從驚豔的現場離開而已，剛到家門口也要驚豔一下。」也有人表示自己還在高鐵上就遇到地震，粉絲們紛紛在留言區互相報平安，關心彼此安全，也對阿信談話內容竟巧遇強震感到太有趣。

