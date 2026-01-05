演唱會把跑步機搬上舞台 呂士軒驚豔北流學員發想

王彙筑受邀參與「北流演唱會學院」。（圖／北流提供）

臺北流行音樂中心推出「北流演唱會學院」，以「做出一場真正的演唱會」為核心，整合導演企劃、音樂製作與現場音訊三大專業，打造臺灣少見、以完整演唱會實作為導向的人才培育計畫。邀來呂士軒與王彙筑以實際演出為主軸，帶領學員從音樂編排、舞台節奏到現場技術配置等層面全面參與，貼近產業真實需求。

呂士軒分享，有學員以其歌曲〈New Game+〉為發想，提出將跑步機搬上舞台、邊唱邊跑的構想，讓他直言從未想過，也大讚這樣的實戰型課程在坊間相當少見。王彙筑則表示，期待學員打造不同於以往的演唱會形式，這次能放下樂器、專心演唱，也已做好心理準備，迎接不被框架侷限的自由舞台。

北流董事長黃韻玲日前驚喜現身，送上湯圓為當日授課老師梯依恩（左一）、金曲歌王呂士軒（右一）和學員們加油打氣。（圖／北流提供）

排練當天恰逢冬至，北流董事長黃韻玲驚喜現身，關心學員學習成果並送上象徵祝福的湯圓，勉勵學員勇敢踏出第一步。她指出，大型演唱會多由高度專業團隊全程執行，相關實務經驗鮮少對外開放，這次80位學員與兩位歌手及師資團隊全程參與，能實際操作到這樣的程度十分難得。她強調，「北流演唱會學院」的意義並非自我標榜，而是實際做給產業看，期望藉此示範實戰培育的可能性，挖掘更多具備行動力與整合能力的新世代人才。

導演製作組由Good Show Lab創辦人劉柏君擔任導師；音樂製作組由知名音樂製作、編曲 TeN（梯依恩）領軍；現場音訊系統組則由資深音響工程師王悅丞授課。最終成果將於2月8日在北流SUB展演空間公開呈現，1月11日起開放免費索票。

