演唱會掀亂象…TWICE開唱瘋搶「演唱會神器」 衛生局示警：未查驗違法

高雄演唱會經濟夯，意外掀起各種亂象；TWICE本周末將開唱，網路竟出現販售分裝藍莓保健食品的「演唱會神器」，聲稱演唱會前吞服，能讓視野更清晰，引來粉絲搶買。高市府衛生局提醒，販售未經查驗登記、無輸入許可或外包裝未標示繁體中文的產品均屬違法，最高可處 300 萬元罰鍰。

TWICE出道10年人氣不減，不少粉絲口耳相傳演唱會前半小時吞服藍莓保健食品能提升觀看效果。甚至有民眾在Threads發文表示，將在場外以筷子現場分裝，裝入小夾鏈袋販售，一份2顆售價20元，引發粉絲留言預訂。

衛生局強調，國產與輸入食品皆須向食藥署申請查驗，外包裝亦需完整標示品名、原產地、有效日期等資訊；分裝食品還必須符合良好衛生規範。市府將加強稽查演唱會周邊，一旦查獲違規販售食品，將依《食安法》開罰3萬至300萬元。

衛生局提醒民眾，勿購買來路不明食品，若遇食品安全問題，可向市府消費者服務中心、1950消費者專線，或致電衛生局食品衛生科（07-7134000 轉食品衛生科）反映。

