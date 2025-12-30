演唱會搶票新玄學？手機「放進電子鍋3分鐘」成功 實測曝光專家這樣說

不少粉絲為了搶到演唱會或頒獎典禮門票，嘗試各種「玄學偏方」，近期更流行將手機放入電子鍋內鍋，引發網友熱議。（示意圖／photo-ac）

演唱會門票怎麼搶？每逢人氣歌手或大型典禮門票開賣，搶票族最怕遇到系統卡關、畫面不斷轉圈的「轉圈地獄」。近日一名網友分享自身經驗，聲稱在搶票前將手機放入電子鍋內鍋，結果開賣短短3分鐘就成功購票，引發網路熱烈討論，也再度掀起「搶票玄學」話題。

手機放電子鍋真的有用？ 網友實測搶金唱片門票引爆討論

原PO在社群平台Threads發文透露，日前準備搶購「2026年金唱片頒獎典禮」門票時，突發奇想嘗試網路流傳的「都市傳說」，在開賣前先將手機放進電子鍋的內鍋中。沒想到售票系統開放後不到3分鐘，就順利完成購票，讓她直呼「超有用」。

貼文曝光後迅速引起共鳴，不少網友留言笑稱「新的搶票神器出現了」「方法很抽象，但感覺可以試試看」「這是拜灶神幫忙搶票嗎？」也有人將此視為另類心理加持。

實測結果如何？

不過，並非所有人都買單。有網友表示實際嘗試後並未見效，直言「完全沒差」「上次放了反而更慢」「搶票真的什麼招都有人試」。

專家怎麼看？ 電子鍋電磁波是否影響手機網速？

據《華視新聞》報導，物理老師梅期光分析，電子鍋內鍋因金屬材質，可能對電磁波產生反射與局部增強效果，在特定情況下，或許會讓手機訊號表現出現差異。

不過梅期光也強調，目前相關成功案例仍偏少，尚不足以證實「手機放電子鍋」與搶票成功之間存在直接關聯，仍有待更多實證觀察。

搶票偏方百百種？ 拜月老、乖乖、小卡全都來

事實上，為了提高搶到門票的機率，網路長年流傳各式「搶票偏方」。常見做法包括攜帶偶像小卡到月老廟祈求好運、搶票當天在電腦旁擺放乖乖，甚至有人分享搶票前連喊偶像名字。

其中一個被粉絲津津樂道的例子，是搶票前連續呼喊韓團SHINee成員李泰民的名字；就連南韓歌手IU（李知恩）也曾公開分享，親自體驗搶自己演唱會門票，最後真的成功搶到多張門票，讓話題再添趣味。

