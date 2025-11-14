演唱會擬留票國外客 陳世凱：台灣粉絲權益會確保

（中央社記者黃巧雯台北14日電）交通部長陳世凱提出與演唱會合作，保留票給國外旅行社以吸引旅客來台，引發討論。他二度回應表示，這是為吸引更多國際級藝人來台開唱，細節還在研議，會確保本國粉絲權益。

近年不少大型演唱會帶動周邊觀光效益顯著，陳世凱昨天表示，韓星G-DRAGON（GD，權志龍）很紅，帶來不少觀光效益，規劃明年與演唱會合作，像是保留部分票券給國外旅行社，以招攬旅客來台；並提到推行首年目標，邀請2至3組大咖藝人、典禮或展覽來台。

但不少民眾在社群平台抱怨，台灣粉絲目前已很難搶票。陳世凱今天稍早在社群回應，關於演唱會門票，完全尊重市場機制，合作模式不影響一般售票。

陳世凱隨後再度回應，目前觀光署的執行細節還在研議調整中，交通部與觀光署一定會好好規劃，在確保本國粉絲權益的前提下，兼顧文化發展、城市魅力與國際觀光，「這點請大家放心。」

陳世凱指出，整體方向只有一個，即思考如何讓台灣在國際演唱會市場更具吸引力，並把台灣納入巡演版圖，增加更多追星的機會。

陳世凱希望借鏡新加坡、韓國等國家做法，透過文化與觀光的加乘效果，把市場做大，吸引更多國際級藝人來台開唱，帶動粉絲經濟、城市活絡與觀光效益，讓更多人因為一場演唱會走進一座城市，並願意再回來探索。但他也強調，「這些都仍在蒐集意見、持續討論中。」

此外，陳世凱認為，觀光署也必須同步提升台灣的整體觀光體質，從點、線到面，全面改善觀光品質。（編輯：吳素柔）1141114