演唱會散場「運將喊2倍價」 還叫同行快來

年前小黃加價再喊價，韓國天團TXT上周末一連兩天在台北大巨蛋開唱，吸引不少歌迷買票進場。只不過現在卻有歌迷抱怨，說聽完演唱會，外頭又冷又下雨，在路邊攔計程車，但沒想到駕駛不是按表計費，而是漫天喊價。從大巨蛋到西門町約6公里上下的路程，竟然要收600元。

在大巨蛋聽完演唱會，散場的時候很多人可能會搭捷運、搭公車，還有不少人會攔小黃，不過從大巨蛋到西門町，你覺得應該收多少錢。就有民眾聽完演唱會，從大巨蛋外攔計程車，結果駕駛喊價六百元，她說當時天冷又下雨，加上捷運站太多人，答應給六百元車資，只是沒想到這駕駛下一秒竟然是聯絡同行，說你們要賺翻了趕快回來，這裡人很多，讓歌迷乘客直呼，很不是滋味。

民眾：「是滿不合理的啊，我不會搭計程車，我會選擇搭大眾運輸捷運，要看我有沒有趕時間，或是天氣狀況，車資600元到西門町，好像有點貴。」

從大巨蛋出發到西門町，路途全長約5.9公里，以現行跳表起價85元，每200公尺收5塊錢，大約車資230元起跳，然而小黃喊價600，多收2.5倍的車資，實在很難讓人接受。

實際叫小黃，實測一趟車資到底要多少，從光復南路臨停區出發，右轉市民大道，迴轉上高架再下高架，左轉中華路，17分鐘的路程終於抵達西門町六號出口，但金額根本不到三百塊。

北市計程車駕駛員職業工會發言人李威爾：「小黃計程車接到客人之後，要按表收費多元計程車，要按照你所接案的價格去跟客人收費，不得任意喊價。」

對此北市公運處表示，私自喊價已經違法，若查證屬實，將依法對駕駛開罰，最高可處9萬元罰鍰，同時也提醒民眾，若未來遇到類似狀況，可記下車號、時間、地點，並打1999申訴，不讓荷包失血。

