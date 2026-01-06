演唱會機關重重 他唱跨年為「私密部位」投保4500萬

周杰倫（左）曾為了演唱會安全，投保兩千萬台幣。韓庚（右）參與2011年跨年演唱會，主辦為他投保近新台幣4,500萬元的巨額保險。（合成圖，左翻攝自周杰倫IG、右翻攝自韓庚微博）

演唱會中機關重重，藝人的安全問題更是得格外注意，之前五月天阿信、楊宗緯等跌落舞台，就嚇壞了大家，可見保險的重要性，蔡依林當然也有千萬保險，此外，周杰倫赴中國大陸演出，投保了人身安全保險，中國大陸藝人韓庚與天王郭富城也曾買巨額保險，買個安心。

周杰倫於2003年赴中國大陸舉辦演唱會，為防開唱出現突發狀況，經紀公司事前特別在台灣為他投保了新台幣2,000萬元的人身安全保險，只求演出過程一切平安順利。

韓庚參與2011年跨年演唱會，主辦為他投保近新台幣4,500萬元的巨額保險，險種為「胯部和下體」，因演出當天的舞台以玻璃作為地面，容易滑倒，加上旋轉舞台等諸多因素，主辦單位才會投以高保險，保證藝人安全。且之前有陳奕迅的前車之鑑，在演唱會上下體受傷，才會考慮在藝人隱私部位保險。

郭富城2019年在台北小巨蛋開唱，舞台由3個長方形舞台組成一個航空母艦，每一個舞台都能360度自轉、升降，演出的難度極高，需要精準的彩排與高度專注力，要求完美的郭富城，每天練團8小時，主辦單位看在舞台複雜難度太高，因台灣沒法處理超高金額保單，因此在香港為他投保新台幣3億元，創下華語藝人單人投保最高金額。

郭富城因演唱會舞台繁複，主辦單位為他投保新台幣3億元，創下華語藝人單人投保最高金額。（翻攝自郭富城IG)

