演唱會票秒殺！網推神器「電鍋搶票」 疑電磁波助攻
台北市 / 綜合報導
台灣粉絲有福了，苦等將近7年，鄧紫棋即將在明年4月，空降台北舉行演唱會，歌迷們很擔心搶不到票，於是就在網路上找方法，沒想到意外看到有網友分享，自己將手機「放在電鍋的內鍋裡」搶票，就如願搶到「金唱片頒獎典禮」的門票，瞬間引起討論；物理老師分析，有可能是內鍋電磁波反射增強，但成功案例目前不多，還需要更多實驗來佐證。
鄧紫棋「Gloria 」說：「Gloria ，不要害怕。」在台上深情演唱，台下粉絲聽得如癡如醉，鄧紫棋演唱會門票場場秒殺，而台灣的歌迷有福了，苦等七年終於等到主辦單位，宣布明年4月G.E.M將空降台北，讓人相當期待， 但同時有粉絲擔心，能不能順利搶到票。
記者吳任瑜說：「不曉得大家有沒有這個困擾，就是每次搶演唱會的票，都是出現這個藍色圈圈，一直轉等都等不到，不過現在有網友教電鍋內鍋搶票法，把手機放進電鍋內鍋還真的搶到票。」就有網友分享，將手機放進電鍋的內鍋裡，3分鐘就進到「金唱片頒獎典禮」的售票系統，畢竟今年台灣的音樂盛事相當多，搶票成了全民運動，於是內鍋方法一出，立刻引發網友討論。
而且留言也釣出，同樣是用電鍋搶到票的網友，但大家還是半信半疑，笑說科學的盡頭是玄學，好抽象但感覺真的有用，民眾說：「我都是沒有演唱會的緣分，有機會的話再試試，應該只是都市傳說。」民眾VS.記者說：「因為網咖的人好像是說，他們說(網路)跑比較快什麼的，下次要不要介紹他們，會，我現在知道，下次如果他們分享說，他想搶什麼的話，我會跟他講。」
只要能搶到票，什麼方法都值得一試，但內鍋搶票，到底是什麼原理，物理老師來解答，物理老師梅期光說：「或許是因為內鍋產生，電磁波的反射增強的影響，那也可能是某一種空檔，在那個情況下，因為它的電波比較強，這時候他的手機的通訊效果會比較好。」所以它的上網的速度會變快，物理老師補充，目前實際案例還不多，不管是都市傳說，或是真有其事，可以確定的是，下回的搶票電鍋可能就是主角。
