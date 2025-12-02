演唱會突被取消！ 濱崎步恩師曝內幕指「殺雞儆猴」

中國 / 綜合報導

日本流行音樂天后濱崎步，原訂上個月29日在上海舉行演唱會，但疑似因為中日關係緊張，前一天被取消，不過濱崎步堅持在空無一人的舞台上，完成整場演出。她的恩師兼前男友松浦勝人也在網上透露停辦內幕，文中寫下就像是殺雞儆猴一樣真可怕。不過中國官媒1日報導，一名自稱是攝影師的男子貼出道歉聲明，表示是自己偷拍了彩排畫面，結果變成無人演唱會的虛假消息，不過網友不買單，質疑放假消息是刻意洗白。

戴著金光閃閃的霸氣皇冠，日本女星濱崎步氣場全開，一開口就讓粉絲們陷入瘋狂，不過疑似因為中日的緊張關係，原訂29日在上海舉辦的演唱會突然喊卡，演出臨時被取消，濱崎步在個人社群平台上，發布對著空無一人的觀眾席，堅持唱完整場的照片，證實完成了一人演唱會。

和過往的準備程序一樣，每一個環節都不馬虎，濱崎步上海演唱會的前一天，現場舞台已經搭建完成，200名幕前幕後工作人員，樂團成員和舞者也準備就緒，所有人繃緊神經上緊發條，如火如荼進行最後彩排，卻無預警被通知取消，濱崎步的恩師兼前男友松浦勝人，也發文透露喊卡內幕，文中寫下在上海公演的前夜，一切在無聲之中崩塌了，好像他們在殺雞儆猴真可怕，不知從哪裡傳來的這句話，一直留在我心裡，大人們被逼到絕境的景象，只要輕輕碰觸就會像發抖般沉重，那幾天裡，我彷彿一直在一部電影的世界中徘徊。

不過也有網友質疑明明知道會取消，為什麼還要辦，對此松浦勝人則回應，當地的活動承辦方先前通知要辦，當天卻突如其來下令強制中止，完全沒有商量的餘地，無人演唱會消息曝光後，一名自稱是中方攝影的賴姓男子，貼出道歉聲明，表示是自己偷拍了彩排畫面，結果輾轉就變成，濱崎步完成無人演唱會的虛假消息，不過網友們不買單，質疑是在放假消息想刻意洗白，中日關係緊張，一路延燒到娛樂圈，也讓不少歌迷遺憾，不捨音樂也被迫捲入政治。

