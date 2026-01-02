演唱會經濟不是「有場地就好」 學者點新北三大挑戰

板橋第一運動場今年可望舉辦演唱會。本報資料照

看準近年台北、高雄演唱會經濟蓬勃發展，不僅帶動城市消費，也強化城市行銷，新北市板橋第一運動場今年可望舉辦大型演唱會。不過在首都台北已有大小巨蛋等成熟場館的「磁吸效應」下，學者提醒，新北若要搶進演唱會市場，關鍵不在於「能不能辦」，而在於是否具備足以與既有場館競爭的配套與條件，否則恐難形成長期產業動能。

義守大學財務金融學系教授李樑堅表示，新北市人口規模大、具備一定消費潛力，但在演唱會市場中，場館設施設備仍是關鍵差異之一。相較台北市已具備大小巨蛋等專業演唱會場館，體育場型場地在硬體條件與觀演體驗上相對不利，加上整體消費能量仍以台北市較為強勢，新北若要凸顯吸引力，必須在場地條件、卡司吸引力與交通配套等面向提出具體優勢。

廣告 廣告

李樑堅指出，演唱會主辦方與藝人團隊在選擇場地時，會就場館設施、周邊配套與整體風險進行綜合評估，若場地條件不足，不僅可能影響演出品質，甚至可能損及藝人品牌形象，因此大型或高知名度的國內外演唱者，未必會優先選擇設施條件相對較弱的場地。他也提到，邀請藝人類型同樣涉及龐大成本，無論是培養國內藝人，或邀請高收費的國外藝人，都需審慎盤點投入資源與實際效益，相關補助與門票價格也往往引發議會關注。

從產業與行銷面來看，銘傳大學廣電系系主任杜聖聰指出，演唱會經濟的核心不在單一活動，而在於整體場域條件與城市配套。他以高雄駁二為例說明，場域腹地充足、交通系統完整，外圍可透過捷運與鐵路銜接，有效承載大量人流；相較之下，新北市若要發展演唱會經濟，必須正視腹地不足、交通動線與人流疏散等結構性問題，否則即使成功引入人潮，也可能影響整體觀賞體驗。

杜聖聰也提醒，板橋第一運動場屬於多功能場地，若要同時兼顧運動賽事與演唱會使用，無論硬體結構、空間配置或內外部動線，都需經過更細緻的規畫。他指出，演唱會與一般運動賽事在產業操作邏輯上差異極大，不能僅以「有場地就能辦」的思維處理，還需考量演出等級、觀影體驗、天候因素及活動後的修復成本。他強調，新北市人口與消費力具備潛力，但是否已完成充分的可行性評估、是否具備專業演唱會管理人才與長期規畫，將是能否在首都磁吸效應下站穩腳步的關鍵。

【看原文連結】

更多udn報導

曹西平遺產乾兒子能全領？律師：1情況讓手足拿不到

林聰明沙鍋魚頭陷食安風暴 網驚：竟送驗蟑螂品種

瑞士酒吧跨年惡火 疑香檳瓶插仙女棒釀禍畫面曝光

他曝台人1行為讓外國人反感 網：存在感刷過頭