演唱會經濟再發威 夜市人潮擠爆至凌晨
睽違十年！全球超人氣女團「TWICE」上週末登上高雄世運主場館，帶來《THIS IS FOR》巡迴演唱會高雄站，完成台灣首次開唱；同時間搖滾天王「伍佰＆China Blue」於高雄巨蛋進行《Star2》巡迴演唱會，加上高流、衛武營、駁二等場館皆有表演登場，總計吸引超過十八萬歌迷集結港都追星，廿二日捷運運量高達三十五萬，創今年度新高。演唱會效益更延伸至夜市、餐酒館等，直至深夜多處夜市依舊人潮洶湧，估計創造逾五億觀光產值。(見圖)
高市府經發局今(廿四)日說明，這次TWICE演唱會是歌迷期待十年的重要里程，中央公園商圈特別於廿一日舉辦前夜祭「K-POP Random Dance隨播即跳@高雄」，吸引破千名ONCE玉竹街前夜祭集合，熱舞包含〈Like Ooh-Ahh〉、〈TT〉、〈What is Love〉、〈Strategy〉、〈THIS IS FOR〉等歷年金曲，展現中央公園商圈獨有的青春氛圍，在地店家OFFLINE連續三天舉行演唱會After Party，造訪人潮與業績較平時週末成長近五成。
經發局廖泰翔局長表示，這次TWICE演唱會在高雄，不僅是台灣首次，更是全台ONCE醞釀十多年的熱情盼望，高市府各局處全力合作打造「全市應援」，不僅有七大地標的雷射字體燈光秀、人行號誌彩蛋、左營站主視覺打卡牆等，TWICE更驚喜獻聲捷運進站廣播，並帶動全市多家飯店百貨、餐飲店家也加入應援行列；同時經發局發放專屬藍色票面「商圈夜市優惠券」，面額五十元可至四十多處商圈夜市與四百多間指定店家消費折抵。和泰集團也自發響應交通優惠，輸入專屬優惠碼即享總計千元的共享機車iRent、計程車yoxi折抵金。從餐飲、交通、住宿到觀光，高雄市要讓來自海內外的ONCE，在「港都夢幻藍海」裡，留下驚喜不斷的紀念回憶。
六合夜市總幹事詹金翰指出，從上週五開始，夜市營業時間一到，人潮湧入不中斷，歌迷不僅橫跨各年齡層，更有許多來自日韓、東南亞、港澳的追星朋友，讓每個攤位前都出現熱鬧人龍，直到深夜二時還有許多歌迷前來續攤用餐；詹總幹事分享，有些攤商自己就是TWICE的死忠粉絲，雖然這次沒搶到演唱會門票，但仍加碼應援優惠、準備更多備料，「ONCE用盡全力歡迎子瑜回家，就讓攤商用美食應援各位粉絲」！
鳳山青年夜市「歐8韓食」韓式料理店老闆林皓揚提到，這次高市府的燈光秀景點橫跨至鳳山衛武營，從週間開始就有許多歌迷帶著手燈來打卡、拍影片，更有許多外縣市歌迷藉由追星第一次來到鳳山青年夜市。「青年牛排」店長陳維安談到，這次TWICE和伍佰同時開唱，再加上高市府推出商圈夜市優惠券助攻，忙得連喝口水的時間都沒有，人潮與生意都是前所未見的等級，台灣歌迷的追星熱情相當了不起。
這次高雄十家餐酒款也聯合響應「ALCOHOL FREE最甜酒吧應援」，推出十款獻給ONCE的金曲特調，憑票根消費更有買一送一、餐食招待等優惠，帶動歌迷預約潮，合作酒吧上週末訂位率高達八成。高雄英迪格酒店「PIER NO.1高空酒吧」店長尚恩說，這次推出酒款「What is Love？」以棒棒糖、棉花糖等元素，吸引許多ONCE提前訂位，從週五起開門客滿到打烊，週末每天票根禮換破百杯。位在巨蛋附近的「Dhyana De Cyber」負責人Kerwin分享，週末每天訂位從晚上九時後滿到打烊，即使到凌晨一時仍有歌迷前來兌換票根禮調酒，跟跨年一樣熱鬧！整體餐酒館較其他週末業績成長四成以上。
經發局提醒，歌迷朋友目前持有的各款商圈夜市優惠券使用期限皆至明年二月廿八日，如果這次來不及使用也別擔心，歡迎大家日後再來高雄快樂追星，把整座城市玩透透！緊接著，十二月還有「二○二五亞洲明星盛典(AAA)」即將登場，號召全球粉絲再度集結高雄，一起來為偶像們熱情應援！
想了解更多資訊，請關注商圈夜市優惠券官網(https://www.khafterparty.tw/)、經發局FB及IG，隨時掌握最新活動內容。
