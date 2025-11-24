演唱會經濟噴發 陳其邁：明年世運主場館檔期已額滿

高雄市長陳其邁今天受訪時說，明年世運主場館的檔期已經額滿。（圖：溫蘭魁攝）

高雄市積極發展演唱會經濟，市長陳其邁今天（24日）說，明年世運主場館的檔期「已經額滿」，如果還有其他團體要來世運主場館開演唱會，可能要等到後年。（溫蘭魁報導）

高雄演場會一場接一場，不論是去年（2024）3月舉辦成軍25週年的搖滾天團五月天，還是最近先後來台的南韓女子團體BLACKPINK和TWICE，都選擇在高雄的世運主場館開唱，天團的演出也為高雄帶來可觀的經濟效益。

搖滾天團五月天2024年3月在高雄世運主場館舉辦成軍25週年演唱會，現場湧進約5萬名5迷朝聖。（資料照：溫蘭魁攝）

陳其邁說，22日、23日這兩天，總共有18萬歌迷來到高雄，包括商圈、夜市和旅宿也都湧入非常多人潮，尤其夜市一些店家更是營業到凌晨3、4點，2天為高雄創造了5億元左右的觀光總產值，下個月AAA頒獎也在高雄，從整個售票紀錄來看，也都已經爆滿，屆時勢必對高雄帶來另一波演唱會經濟外溢的觀光效果。

他進一步透露，明年世運主場館的使用狀況：「根據我們世運主場館明年的使用狀況，很抱歉，都已經額滿了，如果還有其他團體要來，可能要等到後年。」

陳其邁說，高雄會把粉絲放在心目中的C位，也會持續精進各式各樣的服務。