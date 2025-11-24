演唱會經濟大成功！陳其邁宣告：2026世運主場館檔期額滿

演唱會效益大成功，高雄市長陳其邁宣布，明年高雄世運主場館檔期全滿。翻攝自陳其邁FB



高雄演唱會辦不完！今年頂流韓團BLACKPINK、TWICE在高雄世運主場館登場，不僅話題滿滿，更帶來可觀的經濟效益，市長陳其邁今（24日）透露，上周末高雄連辦4場演唱會，市府預估創造超過5億元觀光產值，明年世運主場館的檔期全滿了，接下來的預約只能等到2027年。

陳其邁表示，22日、23日這兩天預估有18萬歌迷到訪高雄，預估創造觀光產值5億元，帶動旅宿、商圈、夜市等人潮，尤其瑞豐夜市，有商家營業到凌晨近4點，還在消化人潮；另外，22日當天，高雄捷運總運量達35萬人次，TWICE所在的世運主場館場內外最高人數達6.8萬人，創下今年新高。

陳其邁還說，韓國的AAA頒獎典禮12月將在世運主場館舉辦，韓國多位頂流明星、團體將到訪，目前典禮售票都以完售，預估會有新一波演唱會經濟。

他也透露，目前世運主場館炙手可熱，明年都已額滿，「如果有其他團體得等到後年了，」他也強調，市府在演場會經濟下，同時利用智慧城市管理系統、智慧交通分析民眾結構，調整公共服務，「高雄把粉絲放在心目中的C位，持續精進各式服務」，舉例來說，Twice的交通疏散從第一天90分鐘，第二天已縮減至76分鐘，市府會不斷滾動式檢討，希望帶給粉絲良好體驗。

此外，高雄經發局說明，本次TWICE在高雄連唱2天，是台灣歌迷盼望10年的夢想，更是TWICE首次在台灣演唱，高市府為此打出「全市7大應援」歡迎偶像們和粉絲造訪港都，且經發局也特地發放專屬藍色票面「商圈夜市優惠券」，面額50元可至40多處商圈夜市與400多間指定店家消費折抵，促進消費。

