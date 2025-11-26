演唱會經濟大爆發！六合夜市生意翻倍 攤商忙到清晨5點直呼「太有感」

▲高雄演唱會紅利持續延燒，六合夜市業績翻倍、國際旅客湧入掀觀光熱。

【記者 王苡蘋／高雄 報導】高雄大型演唱會持續帶動觀光熱潮，六合夜市攤商明顯感受人潮活絡、帶動當地商機。前理事長莊其章今（25）日受訪時指出，演唱會舉辦後夜市人潮增加明顯，攤商至少提升一倍以上生意，讓大家十分開心，大讚市府演唱會經濟推動效果卓著，不僅帶動周邊商圈經濟效益，更進一步讓高雄揚名國際。

▲前理事長莊其章受訪

前理事長莊其章表示，原本夜市多於凌晨12點、1點收攤，如今演唱會期間常延長營業到凌晨3、4點，人氣攤位甚至忙到清晨5點。他以海產粥店為例說明，平時大多只營業到1點半，現在常做至3、4點；鱔魚意麵更是賣到手都要扭到，不少攤商都提前加倍備料，遇到韓國天團來高雄，4、5點還要趕快去補貨。

他指出，演唱會帶來大量外地旅客讓周邊飯店全面客滿，甚至有民眾向他求助訂房，表示附近飯店全部客滿，讓人不禁感嘆商機真的帶動很多。此外，近期越南、日本、澳門、香港等國際旅客也明顯增加，許多年輕人覺得六合夜市很好玩，吃喝玩樂都有。

▲韓團一來高雄夜市就爆滿！攤商加倍備料仍賣到手軟，生意爽翻天。

莊其章進一步感謝市長陳其邁及市府團隊長期協助，包含夜市景觀點燈與夜市券補助等措施，有效帶動商圈消費，表示「50元夜市券很好用，一次都可以收到三、四十萬元的使用量，大家都很踴躍」，盼市府持續舉辦大型活動與演唱會，讓商圈經濟更加蓬勃。（圖╱高市府提供）