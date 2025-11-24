演唱會經濟夯！高雄創5億觀光產值 陳其邁：明年世運主場館檔期額滿了
[Newtalk新聞] 全球超人氣女團TWICE上週末登上高雄世運主場館開唱，再帶動高雄經濟。高雄市長陳其邁今(24)日表示，週末兩日共吸引超過18萬名歌迷湧入高雄，創造逾5億元觀光產值。他也透露，世運主場館明年檔期已全數額滿，「若有其他團體想來，高雄恐怕要排到後年。」
TWICE舉辦巡迴演唱會高雄站，適逢伍佰&China Blue在高雄巨蛋開唱，加上高流、衛武營、駁二等各場館同步有演出活動，吸引大批人潮進入港都。高雄捷運於22日單日運量達35萬人次，創下今年新高。從週五晚上起，吸引廣大粉絲造訪高雄市區，周邊商圈、夜市與旅宿業也跟著受惠。
高雄市長陳其邁指出，上週末2天總共有18萬歌迷來到高雄，推估此次活動為高雄創造逾5億的觀光總產值。12月尚有AAA亞洲明星盛典在世運主場館登場，從整個售票紀錄來看門票皆已售罄，可望再帶動另一波觀光效益。他也透露，根據世運主場館使用狀況來看，世運主場館明年檔期都已經額滿了，如果有其他的團體要來，可能要等到後年了。
陳其邁強調，高雄市府將演唱會粉絲視為心目中的「C 位」，並透過智慧城市管理系統、智慧交通分析民眾結構，持續調整交通與公共服務。在交通疏運方面，由於第一天疏散時間，高雄共有四場大型演出同時舉行，當天疏散約花費90分鐘；市府隔日調整方案後，時間縮短至76分鐘。陳其邁表示，將持續依據每場活動檢討與精進。
