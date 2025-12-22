演唱會經濟帶動國旅 高雄旅宿推住房、年節餐飲迎2026

隨著演唱會經濟效益持續發酵，帶動周邊觀光與住宿需求成長，高雄國旅熱度不減。看準2026年旅遊市場動能，和逸飯店‧高雄中山館積極響應市府推廣，宣布自2026年1月1日起推出全新住宿與餐飲優惠，搶攻跨年與農曆新年旅宿商機，邀請旅客以輕鬆步調暢遊港都。

↑圖說：和逸飯店．高雄中山館位於高雄捷運三多商圈站，交通便利且鄰近各大百貨、高雄流行音樂中心、駁二藝術特區等，規劃旅遊行程可輕鬆串聯城市熱門景點。（圖片來源：和逸高雄中山館提供）

和逸飯店‧高雄中山館表示，飯店坐落於高雄捷運三多商圈站旁，鄰近百貨商圈、高雄流行音樂中心與駁二藝術特區，具備串聯演唱會、購物與藝文行程的地理優勢。2026年1月1日起推出「馬上Chill 雙宿有禮」連住兩晚專案，雙人入住每晚房價最低3,520元起，依當日房況還可免費升等房型，並加贈清新氣泡飲。入住期間旅客可不限次數使用THE Lounge，享用輕食、咖啡與茶飲，同時提供免費Wi-Fi、刊物及益智遊戲，讓旅程更加自在愜意。

↑圖說：位於飯店30樓的Cozzi THE Roof擁有絕佳港都景觀，餐廳於除夕至初五推出「金馬迎春團圓宴」餐飲專案。（圖片來源：和逸高雄中山館提供）

除住宿優惠外，飯店餐飲也同步為新年與農曆春節暖身。位於30樓、坐擁港都景觀的Cozzi THE Roof餐廳，於除夕至初五推出「金馬迎春團圓宴」餐飲專案，規劃西式半自助套餐與中式團圓桌菜。西式套餐每位680元起，主打精緻主餐搭配多元自助吧；中式10人份桌菜16,800元起，匯集龍蝦、海鰻米糕與養生燉湯等經典年菜，滿足家庭團聚需求，並貼心提供中西式素食選擇。

↑圖說：Cozzi THE Roof除了推出西式套餐外，另有中式10人份桌菜16,800元起，供應年節餐桌多元選擇。（圖片來源：和逸高雄中山館提供）

飯店指出，即日起至2026年1月10日前預訂初三至初五用餐並完成訂金，還可獲得限量品牌小禮，加入會員亦能累積點數回饋。透過住宿與餐飲雙線布局，和逸飯店‧高雄中山館期盼持續承接演唱會人潮與國旅熱度，陪伴旅客在新的一年於高雄展開輕鬆又溫馨的城市假期。

