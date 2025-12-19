演唱會經濟帶動Q4業績創高 必應創造全年營收可望突破42億元 估明年案量持平

必應創造董事長周佑洋。必應提供



受惠展演市場熱絡與大型專案量體持續擴增，必應創造（6625）營運規模穩健放大，帶動營收讓獲利表現逐年成長，今年前11月營收已達38.3億元，前三季每股盈餘（EPS）6.5元，隨著第四季步入展演產業旺季，大型演唱會與活動專案陸續完成與認列，全年營收有機會突破42億元水準，續創公司成立以來新高。董事長周佑洋表示，預估明年案量持平，但隨大型案場提高，有助優化毛利率。

周佑洋強調，近年必應廣伸橫向觸角，包括投資恐怖片《泥娃娃》，全台票房已突破 1 億元，也嘗試結合影視 IP 與線下展演，延伸規劃「沉浸式互動劇場」。周佑洋表示，疫情後演場會經濟達到高峰，預估明年案量與今年持平，必應將持續優化體質，例如開發毛利率較高案件，提升硬體設備、透過AI強化製作設計等。

必應創造為台灣少數同時具備專業軟體製作與硬體設備整合能力的展演製作公司，服務範疇橫跨音響、燈光、視覺、舞台設計、軟體製作、硬體租賃及工程技術人力等展演整合領域，深耕產業逾十年，長期承接大型演唱會、頒獎典禮、企業活動及各式商業展演專案，目前員工人數已超過300人。

必應2023年全年營收新台幣25.6億元；2024年成長至31.5億元，年增率23%，今年受惠於演唱會經濟持續發酵，前11月營收已達38.3億元，篤定可續創新高。

2025 年必應創造（6625）承接多組海外藝人來台演出之硬體統籌專案，涵蓋日、韓、美等多元音樂市場，包括YOASOBI台北小巨蛋、Maroon 5（魔力紅）、BLACKPINK高雄世運主場館、凱莉米洛（Kylie Minogue）高雄巨蛋、朴寶劍高流見面會、NCT DREAM台北大巨蛋、ZEROBASEONE台北小巨蛋等。

展望2026年，周佑洋表示，已公布包括華語天后鄧紫棋、嘻哈天團頑童MJ116、美國搖滾樂團OneRepublic、西城男孩在高流與管弦樂限定合作演出，以及日韓人氣團體ONE OK ROCK、King Gnu、i-dle、TREASURE等來台巡演，也均由必應創造承接硬體統籌，另外更多專案內容將陸續待主辦方公布。

必應創造表示，深耕華語音樂市場11年，長期為華語歌手巡迴演唱會提供專業整合製作服務。2025年已有超過14組華語歌手，包括五月天、李宗盛、任賢齊、周華健、劉若英、陶喆、王力宏、孫燕姿、Energy、丁噹、麋先生、周深、李榮浩、張靚穎、王源等在世界各城市的大型巡迴演唱會均由必應創造承接外，2026年包括「F✦FOREVER 恆星之城」、A-Lin、李宇春等新巡迴演出也將由必應創造參與製作。

