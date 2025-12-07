演唱會經濟爆發！高捷單日運量衝破35萬 再創年度新高

即時中心／顏一軒報導

高雄捷運（高捷）昨（6）日單日運量達351,267人次，再創2025年度單日運量新高，突破11月22日南韓女子天團「TWICE」全日運量349,931人次的紀錄，同時也擠入歷史單日運量第9名；而輕軌運量達5.1萬，兩者合計單日運量突破40萬，至於今（2025）年目前的「日平均運量」來到19.3萬，也創下歷史新高。





高捷分析，高運量主因為R17世運站頒獎典禮出站人數達3.39萬人次，而R9中央公園站耶誕生活節以及高捷動漫交響音樂會同步舉行亦吸引滿滿人潮，出站運量達將近3.0萬，左營站3.4萬則是全線運量最高車站，其他R11高雄車站與R14巨蛋也都突破2.5萬，其他運量超過1萬以上的車站也都是今年新高。

高捷單日運量衝破35萬，再創年度新高。（圖／高捷提供）

同時，高捷表示，上述狀況可謂拜演唱會經濟加沿線大型活動發威之賜，多點開花高雄12月份後續依然週週有活動，高捷會加強設備維護與服務提升，也歡迎大家踴躍使用大眾運輸工具，輕軌與捷運快速又方便，是前往各式活動會場的最佳選擇。

高捷單日運量衝破35萬，再創年度新高。（圖／高捷提供）

高捷單日運量衝破35萬，再創年度新高。（圖／高捷提供）





