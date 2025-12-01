即時中心／顏一軒、陳治甬報導

根據平面媒體所做的最新民調顯示，高雄市長陳其邁的施政滿意度飆破八成，其中青年族群更吸引超過九成的支持度，顯示高市府演唱會經濟的政績，頗獲市民好評。對此，陳其邁今（1）日表示，演唱會經濟或觀光產業的帶動，讓六成服務業人口能有更好的收入，他要感謝市民朋友支持，而市府團隊也非常努力，未來會參考民調的結果繼續拚，期盼讓市民能過更好的生活。





根據《上報》委託《雨晴指標》所做的最新民調顯示，關於陳其邁擔任高雄市長以來整體表現，非常滿意為41.4%，還算滿意為39.9%，總滿意度為81.3%；至於有點不滿意為5.8%、非常不滿意為8.2%，共計不滿意度為14%，未明確回答者有4.7%；從年齡層分析，20至24歲滿意度為91.4%、25至29歲為90.5%，雙雙突破九成。

廣告 廣告

今早10時02分，陳其邁出席高雄市議會總質詢第一節休息期間，接受媒體聯訪。記者提問，您的最新民調滿意度突破八成，其中青年族群更是破九成，是否與演唱會經濟有相關？

陳其邁回應，謝謝市民朋友的支持，團隊也非常的努力，尤其高雄也正在轉型的關鍵期，包含產業與城市轉型等，最重要是怎麼樣讓高雄的經濟活絡，包括高科技產業持續投資高雄，像台積電（TSMC）等大型企業，就會帶動市內非常多的就業機會。

他強調，演唱會經濟或觀光產業的帶動，讓六成服務業人口能有更好收入，所以城市的平衡發展非常重要，市府會參考民調結果，持續不斷努力，讓市民能夠過好生活。

高雄市文化局日前表示，高雄演唱會經濟持續攀升。112年共舉辦117場千人以上規模演唱會，吸引139萬人次，創造約45億元產值；113年場次增加至157場，觀演人次突破171萬，產值逾57億元；114年預估演出逾140場；透過演唱會結合觀光、交通、住宿與商圈消費，高雄正穩步打造以音樂為核心的新城市動能，持續推動城市經濟升級。

根據統計，截至今年11月止，高雄已舉辦超過103場大型演唱會，共吸引136萬人次，創造逾44億觀光產值，陸續邀請計有 Kylie Minogue、SUPER JUNIOR-D&E、RAIN、告五人、張學友、孫燕姿、陳奕迅、江蕙、BLACK PINK與TWICE等。





原文出處：快新聞／演唱會經濟發威！年輕人滿意度突破9成 陳其邁：感謝市民支持繼續拚

更多民視新聞報導

「2026最強母雞」 陳水扁直指：陳其邁最認可的是邱議瑩

邱議瑩拚高雄市長出線"鳳山首辦造勢" 蘇貞昌力挺

邱議瑩造勢全場沸騰！演說全文曝光：寧可受傷也絕不讓高雄被欺負

